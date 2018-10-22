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Merkel duyurdu… ‘Artık silah satmayacağız…’

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, halihazırdaki şartlar altında Suudi Arabistan’a silah ihracatı yapmalarının mümkün olmadığını açıkladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:43
Merkel duyurdu… ‘Artık silah satmayacağız…’

Partisi Hristiyan Demokrat Birliği’nin yerel seçim çalışmaları sırasında konuşan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini kınadığını hatırlatırken, cinayetin ivedilikle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Merkel halihazırdaki şartlar altında Suudi Arabistan’a silah ihracatını yapmalarının mümkün olmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 06:43
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