Merkel Arjantin'e hareket etti

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Arjantin'deki G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'den tarifeli uçakla Buenos Aires'e hareket ettiği bildirildi.

Hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, dün gece Merkel'i taşıyan hava kuvvetlerine ait uçağın arızalanması nedeniyle Köln'e acil iniş gerçekleştirmesinin ardından heyetin geceyi Köln'de geçirdiği ifade etti.

Fietz, sabah saatlerinde başka bir uçakla Madrid'e hareket eden Başbakan Merkel'in, Iberia Havayolları'na ait bir tarifeli uçakla Buenos Aires'e gittiğini belirtti.

Fietz uçuş esnasında herhangi bir tehlike atlatılmadığını vurguladı.

Martina Fietz, gecikme nedeniyle gerçekleştirilemeyen ikili görüşmelerin, başka zaman yapılması için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Fietz ayrıca Merkel'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın sabah görüşeceğini bildirdi.

Başbakan Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'u taşıyan uçak, elektronik aksamındaki arıza nedeniyle Arjantin yolculuğu sırasında Köln-Bonn Havalimanı'na inmişti.