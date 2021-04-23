Merkel, Almanya’nın en büyük finans skandalında ifade verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin en büyük finans skandalı olarak bilinen Wirecard soruşturması kapsamında Federal Meclis'teki Wirecard Soruşturma Komitesi'nde tanık olarak ifade verdi. 2019'daki Çin gezisinde Wirecard'ın Çin'de yatırım yapması için girişimde bulunmakla eleştirilen Merkel, o dönemde Wirecard hakkındaki söz konusu suçlamalardan habersiz olduğunu dile getirdi. Merkel ayrıca, o dönemde Almanya borsası DAX'ın en değerli 30 şirket listesinde olan Wirecard'ın Çin pazarına girme çabalarının, hükümetin hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Skandal kapsamında Maliye Bakanı Olaf Scholz dün komitede ifade verirken, büyük çaplı dolandırıcılık olarak gördüğü olaylardan hükümetin sorumlu olmadığını vurguladı.