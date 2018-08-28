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Merkel: Almanya'da nefrete yer yok

Chemnitz'de düzenlenen festival sonrası yaşanan olayları değerlendiren Almanya Başbakanı Merkel, "Korkunç bir olay, Almanya'da sokaklarda nefrete yer yok" dedi.

28 Ağustos 2018 Salı 17:15
Merkel: Almanya'da nefrete yer yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz kentinde gerçekleştirilen festival sonrası çıkan olayları ve bir kişinin öldürülmesini "Korkunç bir olay" olarak nitelendirdi.

"ALMANYA'DA NEFRETE YER YOK"

Ardından dün yaşanan şiddetli protestoların kabul edilemez olduğunu açıklayan Merkel, "Almanya'da sokaklarda nefrete yer yok" ifadelerini kullandı. "Gördüklerimizin hukuk devletinde yeri yok" diyen Merkel, olayları kınadığını açıkladı.

Almanya'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Alman'ın Cumartesi gecesi düzenlenen bir festival sonrasında öldürülmesinin ardından kentte yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Yaşanan protesto gösterilerine şiddet eğilimli aşırı sağcıların da karıştığı iddia edildi. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmezken 35 yaşındaki Alman'ın farklı milliyetlere mensup kişilerle tartıştığı ardından olayın ölümle sonuçlandığı aktarıldı. Polisin olaya ilişkin 2 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 17:15
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