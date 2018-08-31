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Merkel Afrika'da konuştu: Eğer buraya yatırım yaparsak...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupalı şirketlerin Afrika'da yapacakları yatırımların kıta ülkelerinde istihdam artışını da beraberinde bunun da Avrupa’ya yönelik göç baskısını azaltacağını açıkladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:32
Merkel Afrika'da konuştu: Eğer buraya yatırım yaparsak...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupalı şirketlerin Afrika'da yapacakları yatırımların kıta ülkelerinde istihdam artışına sebep olacağını, bunun da Avrupa’ya yönelik göç baskısını azaltacağını söyledi.

Merkel'in, Batı Afrika ülkeleri Senegal, Gana ve Nijerya'ya 29 Ağustos Çarşamba günü başlayan ziyareti devam ediyor.

GÖÇ SORUNU MASADA

3 günlük ziyaret ile ilgili Alman medyasında yer alan haberlere göre, Merkel, Senegalli yetkililerle Almanya’nın yatırımları ve Afrika’dan Avrupa’ya göç sorununu masaya yatırdı.

Merkel, "Şirketlerin Afrika’da yapacakları yatırımlar kıta ülkelerinde istihdam artışına sebep olacak ve bu da Avrupa’ya yönelik göç baskısını azaltacak." ifadesini kullandı. 

Merkel, gezisinde, Afrika’da Alman şirketleri için altyapı ve enerji alanlarındaki yatırım fırsatlarını da ele alıyor.  

Bin Alman firması Afrika'da aktif durumda iş yaparken, Alman hükümeti, Alman firmalarının Afrika'daki faaliyetlerinden vergi alınmamasını ve özel krediler sağlamak gibi teşviklerle kıtadaki ekonomik faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. 

Afrika'daki yatırım ve ticaret faaliyetlerinin artması için Hermes kredilerini yükselten Almanya, Afrika'daki yabancı sermaye yatırımlarından aslan payını alan Çinli şirketlerle ortak yatırım yapılmasını da tartışıyor. 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:32
  1. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  2. Senegal
  3. Gana
  4. Nijerya

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