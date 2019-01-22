Merkel ağzındaki baklayı çıkardı! Haçlı ordusu için ilk adım atıldı Almanya Başbakanı Angela Merkel, Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde ülkesinin Fransa ile iş birliğini artırma hedefiyle yaptığı Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon Anlaşması'nın Avrupa Ordusu'nun ilk adımları olduğunu vurguladı.

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