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Merkel açıkça itiraf etti: Türkiye'deki...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2015'te Avrupa'ya mülteci akınından Avrupa'nın Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgilenmemesini sorumlu tuttu. Merkel, "Türkiye'deki mültecilerle ilgilenmeyi ihmal ettik" dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:05
Merkel açıkça itiraf etti: Türkiye'deki...

Başbakan Merkel, Avrupa'da kaydı bulunan mültecilerin Almanya sınırlarından geri çevrilmesi için yaptığı ikili görüşmelerde Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı kabul etti. Görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Macaristan Başbakanı Orban ile mülteci konusunda çok farklı görüşlerde olduklarını söyledi.

2015'te mültecilere kapıları açarak, Avrupa'ya mülteci akınına sebep olmakla suçlanan Merkel şöyle dedi: "Ben 2015'i insani açıdan bir istisnai durum olarak gördüm. Biz Suriye'deki mültecilerin durumunu, Türkiye'deki mültecilerle ilgilenmeyi ihmal ettik. Türkiye ile mülteci sözleşmesi yaptık. Bunun karşılığında Türkiye'den mülteci almayı kabul ettik. Yoksa Türkiye bizimle sözleşme yapmazdı.

ORBAN: DÜNYAMIZ FARKLI

Merkel ile Macaristan Başbakanı Orban'ın basın toplantısı karşılıklı atışmalara sahne oldu. Merkel, “Göç konusunda Macaristan ve Almanya farklı görüşlerde. Maalesef Macaristan Başbakanı Venedik açıklamasını bizim gibi görmüyor. Bizim sorunumuz, Macaristan Dublin kurallarından kendisini sorumlu tutmuyor. Mültecilerin asıl Yunanistan'da kayıt altına alınması gerektiğine işaret ediyor.

Macaristan Başbakanı Victor Orban bu eleştirilere hemen karşılık verdi: Merkel'le dünyayı farklı gördüklerini söyleyen Orban, “Macaristan güney sınırına çit çekti. Biz Macaristan'a mültecilerin girişini engellemekle sadece Macaristan'ı değil, Almanya'yı da koruyoruz. Almanya'nın Macaristan'ı yeterli dayanışma göstermemekle eleştirmesi bizi çok üzüyor. Biz 8 bin askerle 24 saat sınırlarımızı koruyoruz. Bu, Almanya için çok açık bir destek. Çünkü sınırdan çevrilen mülteciler Almanya'ya gelemiyor.”

Hürriyet'in haberine göre, bunun üzerine Başbakan Merkel, karşılık verdi. Merkel, “Biz Macaristan'ın AB'nin dış sınırlarını korumak için verdiği hizmeti takdir ediyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:05
  1. Angela Merkel
  2. Türkiye
  3. mülteci sorunu

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  • şükrü onukşükrü onuk1 sa önce
    Her seferinde yapılan mezalim görmezden gelindi yuta yuta bi hal oldu . Artık lokmalar boğazına dizildi itiraf etmeyip ne yapsın .
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