Merkel, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü

Merkel, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü30 Nisan 2019 Salı 17:50
BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Seibert, görüşmede, stratejik ortaklığın oluşturulmasına ilişkin 2004'te yapılan anlaşmanın temelinde ikili ilişkilerin durumunun ele alındığını belirtti.
Şansölye Merkel ile Veliaht Prens Al Nahyan'ın bölgesel konuları, özellikle Libya, Yemen ve Suriye'deki durumu ele aldıklarını aktaran Seibert, Merkel'in anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili siyasi süreçlerin ilerletilmesinin gerekliliğini vurguladığını ifade etti.
Seibert, bunun dışında Al Nahyan'ın Berlin'i ziyaret etmesinin de kararlaştırıldığını kaydetti.
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