Merkel, Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştüğü bildirildi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Seibert, görüşmede, stratejik ortaklığın oluşturulmasına ilişkin 2004'te yapılan anlaşmanın temelinde ikili ilişkilerin durumunun ele alındığını belirtti. Şansölye Merkel ile Veliaht Prens Al Nahyan'ın bölgesel konuları, özellikle Libya, Yemen ve Suriye'deki durumu ele aldıklarını aktaran Seibert, Merkel'in anlaşmazlıkların çözümüyle ilgili siyasi süreçlerin ilerletilmesinin gerekliliğini vurguladığını ifade etti. Seibert, bunun dışında Al Nahyan'ın Berlin'i ziyaret etmesinin de kararlaştırıldığını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.