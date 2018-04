Merkel, ABD’ye vergiler için gitti

Münübe Yılmaz

Almanya başbakanı Angela Merkel'in, ABD başkanı Donald Trump’ın pek çok ülkeye uyguladığı gümrük vergisinden Almanya’yı muaf tutması için Washington’a gittiği söyleniyor. İngiliz haber ajansı Express, Merkel’in Washington’a vergi muafiyeti hususunda yalvarmaya gittiğini yazarak, Merkel’in Trump’ın müttefikliğinden duyduğu stres ile beraber, ABD ile ortaklığına çok önem verdiğine yer verdi. Oval ofiste Trump ile yirmi dakikalık görüşme yapması beklenen Merkel, Almanya’nın vergi muafiyeti konusunda, Trump’ı ikna etmeyi beklerken, Alman Endüstrileri Federasyonu başkanı Dieter Kempf, “Bu vergiler Amerika ile ilişkimizi etkileyecek zor bir sınav olacak” açıklamasında bulundu. Almanya’da her dört mesleğin ihracata bağlı olduğunu dile getiren Kempf, bu vergilerin Almanya’nın ABD’ye yaptığı ihracatı olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Merkel’in Washington’da Trump ile yapacağı görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde ise ülkesinde ciddi bir baskı ile karşı karşıya kalması bekleniyor. Almanya’nın en önemli iş kurumlarından biri olan The Economic Council of the CDU, Merkel’in Trump ile yapacağı görüşmenin ticaret politikasında önemli bir belirleyici olacağını ifade etti.

Ulusal bir anket firması olan Civey’in, halkının büyük bir kısmı ABD ile olan ilişkiler konusunda pesimist olan Almanya'da yaptığı anketin sonuçlarına göre, halkın yüzde 47’si ABD-Almanya ilişkilerinin daha da kötüye gittiğini düşünüyor.