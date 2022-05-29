Merih Demiral Ronaldo anası nedir? Merih Demiral kimdir, nereli kaç yaşında?

Merih Demiral, 1998 yılında Karamürsel'de doğdu. Futbola Karamürsel İdman Yurdu'nda başladı. Fenerbahçe'ye transfer olan Demiral, asgari ücret karşılığında sözleşme teklifi alınca takımdan ayrıldı. 2016'da Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz 3. Ligi takımlarından Alcanenense ile anlaştı.

Ligin ilk yarısında 12 maçta forma giyme şansı buldu. Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki rezerv takımı Sporting B takımına transfer oldu. Tecrübe kazanması için altyapıya gönderilen Demiral, 2017-18 sezonunda ise Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu.

12 Ekim 2017'de Oleiros ile oynanan kupa maçı için Sporting Lizbon kadrosuna dahil edildi ve son dakika Daniel Podence'nin yerine oyuna girerek ilk ve son kez A takım forması giydi.

15 Ağustos 2018 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'a kiralık olarak gönderildi. ilk haftalar forma şansı bulamayan Demiral, 1 Eylül 2018'deki Göztepe maçında teknik direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü.

17 Eylül 2018'de Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu.

29 Ocak 2019 tarihinde 3,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Alanyaspor'a transfer oldu.

Alanyaspor futbolcuyu 30 Ocak 2019'da, zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiraladı.2019 yılında Juventus'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Demiral, Hellas Verona'ya karşı Juventus forması ile ilk lig maçına çıktı.6 Ağustos 2021'de Atalanta'ya kiralandı.

Merih Demiral kariyeri

17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giyen Demiral, Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez, 20 Kasım 2018'de giydi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile oynanan açılış karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Merih, 53. dakikada topu kendi ağlarına göndererek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış golünü atmış oldu.

Merih Demiral'ın kiminle evli, eşi kim?

Merih Demiral aslen Artvinli'dir. Anne ve babasının içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu annesini kaybetti. Merih Demiral bu tarihte 12 yaşındaydı. 2021 yılında İsviçreli model Heidi Lushtaku ile evlendi. Merih Demiral'ın 1 oğlu var.

Merih Demiral'ın Ronaldo anası nedir?

Ünlü futbolcu Fanatik'e verdiği röportajda Ronaldo ile anısını şöyle anlattı: "Ronaldo çok özel bir insan. Bu sezon çok fazla karşılaştık. Hem United hem de Portekiz'e karşı mücadele ettim. Benim hayatımda da önemli bir role sahip. Benim için Juventus'da yaptıkları çok önemli. Hala irtibat halindeyiz. Kendisiyle şöyle bir anım var. Ben Fenerbahçe alt yapısında oynarken odamda onun ballon d'or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim. 2014 yılıydı galiba. Takım arkadaşı olduğumuzda bunu ona göstermiştim. O da şok olmuştu. O zaman büyük futbolcularla oynamayı hayal ediyordum tabi ki. Bunu yaşayınca, kendisiyle takım arkadaşı olunca bu kez çok mutlu oluyorsun."