Merih Demiral Juventus’da Merih Demiral, Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına Juventus’a transfer oldu.

Merih Demiral, Sassuolo’dan 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına Juventus’a transfer oldu.

Milli futbolcu Merih Demiral, 18 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına Juventus’a transfer oldu. Sporting Lizbon’dan kiralık olarak Alanyaspor’a gelen Merih, buradan İtalya’nın Sassuolo takımına geçmişti. Demiral’ın bir sonraki takımı ise Serie A ekibi Juventus oldu. Merih Demiral 5 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı terletecek.

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