0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Meriç ve Tunca'nın debileri arttı

Nisan yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinde artışa neden oldu

21 Nisan 2019 Pazar 13:02
Meriç ve Tunca'nın debileri arttı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini hem havzasındaki hem de Edirne'deki lokal sağanaklar olumlu etkiledi.

DSİ verilerine göre geçen ay 100 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi, yağışların etkisiyle iki katından fazla arttı.

Son ölçümlerde Kirişhane istasyonundan Meriç Nehri'nin debisi saniyede 247 metreküp olarak belirlendi.

Tunca Nehri'nin debisi ise geçen aya göre 3 metreküp/saniye arttı.

Tunca'nın da Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü 14 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Nehirlerdeki su seviyesinin artmasının ardından kurak zamanda ortaya açan kum adacıkları da gözden kayboldu.

Nehirlerdeki debi artışının tehlike oluşturacak seviyede bulunmadığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 13:02
  1. artış
  2. debi
  3. Meriç ve Tunca nehirleri
  4. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
    1. 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam..
    2. 5 kişilik Suriyeli aile hastaneye..
    3. Adıyaman’da iş yeri kurşunlandı
    4. 'Ses sağlığınız için günde 2 litre su..
    5. Van’da yeni bir spor dalı Rugby
    6. Sri Lanka haritada nerede, Sri..
    7. Rumkale’de turist hareketliliği başladı
    8. İbrahim Kalın'dan Sri Lanka'daki terör..
    9. Abdullah Ağar: Kanlı saldırı yapan..
    10. Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran..
    11. 'Görüntülemenin en son varabileceği..
    12. ABD’liler Trump’ın başkanlığına karşı
    13. Sağlık mevzuatına aykırı satış yapan..
    14. Meteorolojiden yağış uyarısı
    15. Malezya'da Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve..
    16. Sri Lanka'daki kilise ve otellere..
    17. Deniz dibinde nikah kıydırıp, halay..
    18. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda..
    19. Banyoda yıkarken annesinin elinden..
    20. Sri Lanka’nın başkenti neresi?
    21. "Okul yöneticiliği" sınavı sona erdi
    22. Konya’da 3’ü çocuk 5 kişi..
    23. Seçer, ilk nikahını kıydı
    24. YEE'den Washington'da Sultan 2...
    25. Sri Lanka neresi? | Sri Lanka nerede?
    26. Kraliçe II. Elizabeth 93 yaşında
    27. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurduğu..
    28. Büyükşehirden yaya öncelikli zemin..
    29. Meriç ve Tunca'nın debileri arttı
    30. Tuvaletten çıkan adama pompalı saldırı
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!