Meriç Nehri'nde bebek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım Mahallesi Meriç kum ocakları mevkiinde su pompasına takılı halde çocuk cesedi bulunduğu ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde gerekli incelemeleri yaptı. Ceset, kimlik tespitinin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna sevk edildi.

Cesedin 13 Şubat’ta saat 05.30 sıralarında, aralarında FETÖ üyelerinin de olduğu 7 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışırken Bosna köyü mevkiinde şişme bot faciasında nehre düştüğü olayda hala kayıp olan H.M.A.’ya ait olabileceğinin değerlendirildiği açıklandı. Kimlik tespitinin yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği bildirildi. Soruşturma sürüyor.