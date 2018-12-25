Merhum Esad Coşan Hocaefendi'den yılbaşı gecesi tavsiyeleri

Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, yılbaşı gecelerinde Müslümanların nasıl davranmasına ilişkin yıllar önce verdiği aydınlatıcı nasihatlerle inananları İslam'ın özüne aykırı fiillerden uzak tutmaya çalışmıştı.

Merhum Coşan Hocaefendi, yılbaşı süslemesi yapılmamasını, o gün için hindi kesilmemesini ve yılbaşı sebebiyle verilen hediyelerin kabul edilmemesini tavsiye ederek müminlerin Hristiyan adetlerinden uzak durmasını ve dini değerlerini muhafaza etmesini öğütledi.

Merhum Esad Coşan Hoca, Müslümanları nasihatlerini şöyle sıralamıştı:

Yılbaşı süslemesi yapmayınız.

O gün için hindi kesmeyiniz.

Bu sebeple verilen hediyeleri almayınız.

İçkili kumarlı, haramlı günahlı toplantılardan şiddetle kaçınınız.

Evinize o geceye mahsus çerez, meyve almayınız.

Kimsenin yılbaşı gecesini kutlamayınız.

Eğlencelerine davetlerine katılmayınız.

Asla radyo ve televizyon açmayınız.

Allah'ın sizi ve evlad ü ıyâlinizi, nesil ve zürriyetlerinizi, küfürden, dalaletten, gaflet ve cehalettern korumasını; kahrına gazabına uğratmamasını hidayet üzerine yaşatıp, îmân-ı kâmil ile amel-i sâlih üzere can teslim etmeyi nasip buyurmasını, Ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeylemesini cân u gönülden, ihlas ve gözyaşları ile talep ve niyaz ediniz.

Dininize iman ve irfanınıza, öz kültür ve pâk adet ve ananenize sımsıkı sarılın ki dünyada ve âhirette felah ve necat bulasınız.

Müslümanca yaşamayı vasiyet ediniz.

Abdestli olarak erkence yatınız.

Gece sahur vakti teheccüd namazına kalkınız.

Odalarınıza, dükkan ve vitrinlerinize çam ağacı dikmeyiniz.

O gece özellikle yatsı namazını camide cemaatle kılıp, gafil ve şaşkın ahalinin ıslah olmasına dua edip, eve erkence gelip çocuklarınıza bu gecenin yabancı âdeti olduğunu anlatınız.