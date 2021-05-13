Merhum Erbakan Hoca'nın akıllara kazınan bayram mesajı: Dünyada adil düzeni sağlamamızın tek yolu İslam!
Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yıllar önce sağ iken vatandaşlarımızla paylaştığı bir video kaydında, Müslümanların bayramını tebrik ederken söylediği sözler, hafızalara kazınmıştı: "Dünyada adil düzenin kurulabilmesinin tek yolu İslam."
Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yıllar önce sağ iken vatandaşlarımızla paylaştığı bir video kaydında, Müslümanların bayramını tebrik ederken söylediği sözler, hafızalara kazınmıştı: "Dünyada adil düzenin kurulabilmesinin tek yolu İslam."