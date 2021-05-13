  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hamas roketleri böyle ateşledi
Doğu Türkistan'da tepki çeken görüntü!
Fransa’daki Yeşiller Partisi’nden İsrail yorumu: Bölgenin güvenliğini tehdit ediyor
17 büyükbaş hayvan çamura saplandı
İSLAM Merhum Erbakan Hoca'nın akıllara kazınan bayram mesajı: Dünyada adil düzeni sağlamamızın tek yolu İslam!
İSLAM

Merhum Erbakan Hoca'nın akıllara kazınan bayram mesajı: Dünyada adil düzeni sağlamamızın tek yolu İslam!

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yıllar önce sağ iken vatandaşlarımızla paylaştığı bir video kaydında, Müslümanların bayramını tebrik ederken söylediği sözler, hafızalara kazınmıştı: "Dünyada adil düzenin kurulabilmesinin tek yolu İslam."

Yeniakit Publisher
2021-05-13 23:45:00 -

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın yıllar önce sağ iken vatandaşlarımızla paylaştığı bir video kaydında, Müslümanların bayramını tebrik ederken söylediği sözler, hafızalara kazınmıştı: "Dünyada adil düzenin kurulabilmesinin tek yolu İslam."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Yerel

Çekmeköy'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.
UEFA’dan Şampiyonlar Ligi finali kararı!
Spor

UEFA’dan Şampiyonlar Ligi finali kararı!

UEFA, İstanbul’da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz’in Porto şehrine alındığı duyurdu.
TFF duyurdu! Süper Lig'de değişiklik
Spor

TFF duyurdu! Süper Lig'de değişiklik

2020-2021 sezonu Süper Lig 42. hafta müsabaka programında saat değişiklikleri yapıldı. İşte TFF'nin yeni programı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay