HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Merga Bütan Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü kentlerden Hakkari'de, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresince yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilecek Merga Bütan Kayak Merkezi, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlarla doldu.

Tatili kayak yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar kente 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı kayak merkezine adeta akın etti.

Kayakseverler snowboard, kayak ve kızakla kayarak keyifli anlar yaşadı, bazı vatandaşlar da karın üstünde mangal yakarak piknik yaptı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezi ilk açıldığında ilginin az olduğunu ve hep aynı kişilerin geldiğini söyledi.

- "Çevre illerden insanlar gelmeye başladı"

Zaman geçtikte kayak merkezine ilginin arttığını ve bugün yaklaşık 2 bin vatandaşın kayak merkezine geldiğini belirten Güldal, "Vatandaşlar ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla nefes almaya gelmişler. Burası insanların ailesiyle zaman geçirebileceği çok güzel bir alan. Yakın çevremizdeki illerden insanlar gelmeye başladı. Turlar düzenlendi. Bugün gelen iki kafilemiz var. Bu da inşallah gitgide yaygınlaşır." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından insanların kayak merkezine gelmeye başlayacağını ifade eden Güldal, şöyle konuştu:

"Şu an Tükiye'nin hiçbir yerinde yarım metrenin üzerinde kar yok. Burada en az bir buçuk, iki metreye yakın kar var. Karın kalitesi çok güzel. Bu da kayakseverlerin aradığı bir kalite. Spor için, kayak için, oksijen almak için çok muazzam bir yer. İnsanlar mutlu, bizler huzurluyuz. Bin 180 metre uzunluğundaki yatay telesiyej, üç buçuk kilometreye yakın pistimiz olacak. O pisti açtığımız zaman buraya 5 binin üzerinde insan da gelse bu insanların hepsine hizmet ederiz."

"Vatandaşların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur." diyen Güldal, "Türkiye'nin dört bir yanından insanları buraya davet ediyorum. Gelsinler, Hakkari'yi görsünler, kayak merkezimizi görsünler." diye konuştu.

Yüksekova'dan gelen öğretmenlerden Harun Salgun da öğrencileriyle bölgedeki güzellikleri görmek ve güzel bir gün geçirmek için geldiklerini belirterek, karın üstünde mangal yakarak güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Vatandaşlardan Şaban Güldal ise hafta sonları vakit buldukça ailesiyle kayak yapmaya geldiğini söyleyerek, "Nezih bir ortam. Herkese tavsiye edilecek bir ortam. Doğası güzel, havası güzel. Bol oksijenli, eğlenceli. Herkesin kayabileceği bir ortam var." ifadesinde bulundu.