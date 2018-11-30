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Merdivenlerden düştüğü sanılan kişi öldü

30 Kasım 2018 Cuma 19:05
Merdivenlerden düştüğü sanılan kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, merdivenlerden düştüğü sanılan kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katındaki merdivende Niyazi Sabucalı'yı (74) yerde hareketsiz gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabuncalı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Sabucalı'nın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Sabucalı'nın merdivenlerden düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:05
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