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Merdivenden düştüğü söylenen çocuk darptan ölmüş

Mersin'de merdivenden düştüğü söylenerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki çocukta darp izlerine rastlandı- Çocuğun, babası tarafından geçici olarak bırakıldığı 2 zanlıdan biri tutuklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 10:47
Merdivenden düştüğü söylenen çocuk darptan ölmüş

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, merdivenden düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden çocukta, darp izlerine rastlanması üzerine gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İddiaya göre, F.S. (36) tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaşındaki M.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının, erkek çocuğunun merdivenden düştüğüne yönelik iddiasının aksine darp izlerine rastlayan sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi.

Cumhuriyet savcılığı talimatıyla yapılan otopside çocuğun vücudunda eski ve yeni darp izleri bulunması üzerine F.S. gözaltına alındı.

F.S. emniyetteki ifadesinde, baba O.K'nın, İzmir'e çalışmak için giderken çocuğu kendilerine bıraktığını, M.K'nin, birlikte yaşadığı T.B. (41) tarafından dövüldüğünü ileri sürdü.

Bunun üzerine gözaltına alınan T.B'nin çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B. tutuklandı. F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.K'nin yanında kaldığı babası O.K'nin eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:47
  1. Darp
  2. merdiven
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