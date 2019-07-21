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Merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı

Malatya’da iş yerinin camına tanıtım yazısı yapıştırmaya çalışırken merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 17:24
Merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı

Malatya’da iş yerinin camına tanıtım yazısı yapıştırmaya çalışırken merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halep Caddesi’nde 1,5 metre yükseklikteki merdivene çıkarak iş yerinin camına tanıtım yazısı yapıştırmaya çalışan İsmet A. (55) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonucunda kafasını beton zemine çarpan şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmet A., daha sonra Turgut Özal Tıp Mrekezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:24
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