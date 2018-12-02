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Apartmanın merdivenlerinde ceset bulundu

Adana’da bir apartmanın merdiveninde bir erkek cesedinin tespit edilmesi üzerine polise haber verildi.

02 Aralık 2018 Pazar 10:30
Apartmanın merdivenlerinde ceset bulundu

Adana’da bir apartmanın merdiveninde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin Cem Mustafa Hazel olduğunu ve öldüğünü tespit ett

Yapılan çalışmaların ardından Hazel'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:30
  1. Adana Adli Tıp Kurumu
  2. erkek cesedi

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