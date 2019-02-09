Merdiven boşluğuna düşen kadın öldü

KONYA (AA) - Konya'da, bir özel okulun 4'üncü katından merdiven boşluğuna düşen kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, bir yemek fabrikasında çalışan Hatice Söbücovalı (41), düzenlenen etkinlik için merkez Meram ilçesi Armağan Mahallesi Yenice Sokak'taki özel okula geldi. Söbücovalı, binanın 4'üncü katından dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Hatice Söbücovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

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