Merdiven altında üretilen 5 ton deterjana el konuldu Denizli’nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda merdiven altında kaçak olarak üretilen ünlü markalara ait ambalajlarda 5 ton toz çamaşır deterjan ele geçirildi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda merdiven altında kaçak olarak üretilen ünlü markalara ait ambalajlarda 5 ton toz çamaşır deterjan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi’nde Y.G. (40) isimli şahsın kaçak üretildiği tespit edilen deterjanları sattığını belirleyen jandarma ekipleri şahsın evine geçtiğimiz gün operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada kaçak üretildiği belirlenen 5 ton deterjan ele geçirdi. Y.G. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ünlü markaların ambalajlarında satılmaya hazırlandığı tespit edilen toplam 5 ton toz deterjana ise el konuldu. Deterjanların imha edileceği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Y.G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ele geçirilen deterjanların yapılan incelemede insan sağlığına zarar verdiği ve kanserojen maddeler içerdiği bildirildi. Jandarma, kaçak deterjanların nerede üretildiğini araştırıyor.

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