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Medya Algınız batsın! "Sevgili" değil "polis" inmemiş
Medya

Algınız batsın! "Sevgili" değil "polis" inmemiş

Sedefnur Çağlar, gayrimeşru ilişki yaşadığı polis arkadaşı ile birlikte misafirliğe gittiği evin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Çağlar’ın yere düştükten sonra, erkek arkadaşının bir süre yanına inmediği ileri sürüldü. Merdan Yanardağ’ın haber sitesi Tele1, bu olay nedeniyle tüm polisleri zan altında bırakmaya çalışarak, “Sedefnur Çağlar ‘düştükten’ sonra polisler aşağı bile inmemiş” başlığını attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 15:26:00 - 2022-01-14 15:27:31
Algınız batsın! "Sevgili" değil "polis" inmemiş

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), 8 Ocak gecesi, gayrimeşru ilişki yaşadığı polis sevgilisi Ahmet Ata ile Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki sitede misafirliğe gitti.

Sedefnur, ertesi sabah erken saatlerde A11 Blok’un 7’nci katındaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Sedefnur balkondan düştükten sonra, erkek arkadaşının yanına 12 dakika inmediği ileri sürüldü.

Tüm polisleri hedef aldı

Merdan Yanardağ'ın Tele1 isimli haber sitesi, bu olayda tüm polisleri hedef alan algı dolu bir başlığa imza attı. Haberde, “Sedefnur Çağlar ‘düştükten’ sonra polisler aşağı bile inmemiş” ifadesi kullanıldı.

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