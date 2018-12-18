MERCOSUR ülkelerinden Nikaragua'ya kınama

BUENOS AİRES (AA) - Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) üyesi ülkeler, hükümet karşıtı protestolarda insan hakları ihlalleri yapıldığı gerekçesiyle Nikaragua'yı kınadı.

MERCOSUR’un kurucu ülkeleri Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın katılımıyla, Uruguay’ın başkenti Montevideo'da, 53. MERCOSUR Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi düzenlendi.

Zirvenin sonunda yayımlanan bildiride, Nikaragua'da 8 ay önce başlayan ve gittikçe şiddetlenen, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddet olayları kınandı.

Bildiride, Nikaragua’da sivil halka, yabancılara ve insan hakları savunucularına yönelik keyfi tutuklamaların ve ortadan kaybolmaların kabul edilemeyeceği vurgulandı.

- Nikaragua hükümetine çağrı



MERCOSUR ülkeleri, Nikaragua hükümetini, nisan ayında başlayan gösterilerde şimdiye kadar yaşanan şiddet olaylarının araştırılması ve insan haklarının korunması için, yerel, uluslararası ve bölgesel mekanizmaların özgürce çalışmasına izin vermeye çağırdı.

Bildiride, Nikaragua hükümetine, paramiliter grupların saf dışı bırakılması, ülkedeki sivil ve siyasi güvencelerin en baştan tesis edilmesi, ülke halkının ifade özgürlüğünün ve özgürce gösteri yapma hakkının emniyet altına alınması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Nikaragua hükümetinin, halka temel hak ve özgürlüklerini geri verecek, barışçıl bir çözüm yolu bulunması için daha fazla gecikmeden müzakere masasının kurulması gerektiğine işaret edildi.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayında başlayan ve ağustos ortasında sona eren hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Hükümet karşıtı protestoların eylül ayı sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Nikaragua'da, 13 Aralık'ta, hükümet karşıtı gösterilere destek verdiği iddia edilen sivil toplum kuruluşlarının yasal statüleri iptal edilmişti.