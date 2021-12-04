  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mercimek sinirleri besliyor. Strese çözüm
Kadın - Aile

Mercimek sinirleri besliyor. Strese çözüm

Uzmanlar, potasyum, demir ve folik asit bakımından son derece zengin olan mercimeğin sinirleri teskin ederek stresi yok ettiğini bildiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 12:02:00 - 2021-12-05 10:33:43
Mercimek sinirleri besliyor. Strese çözüm

Her mevsimde sevilerek tüketilen mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk kış sabahlarında insanın içini ısıtan mercimek tam bir şifa deposu. Baklagiller familyasından olan mercimek, 20 ila 70 santimetre boylarında, yumuşak ve ince gövdeli, yuvarlak minik meyveleri bulunan otsu bir sebze bitkisidir. Potasyum bakımından son derece zengin olan mercimek tansiyonu düşürüyor. Ayrıca en fazla demir ihtiva eden gıdalardan olan mercimek, folik asit yönünden de zengindir. Kansızlığı önler ve kansere yakalanma riskini düşürür. Bol kan yaptığından dolayı hasta ve zayıf kişiler için çok faydalıdır. Yüksek protein ihtiva ettiği için beden ve zihin işçilerini de zinde tutar.

Stresin kökünü kurutuyor! 

Mercimeğin en önemli faydalarından biri ise stresi azaltıp sinirleri teskin etmesi. Geceleri yıpranan adalelerin tamirini hızlandırır, sinir sıkışması ve bağırsakları yumuşatır. Ayrıca mercimeğin anne sütünü de artırıcı etkisi vardır. Uzmanlar bebek emziren kadınların bol bol mercimek yemelerini tavsiye ediyor.

Mercimeğin bilinmeyen faydaları

  • C, B, A, D, B12 vitamini açısından oldukça iyi bir besindir.
  • Fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum bulunur.
  • Hasta kimseler için son derece de iyi gelecek vitamin deposudur.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li Ekrem’e Sayıştay tokadı: ‘İhalesiz alım olmaz’ dedi!
Gündem

CHP’li Ekrem’e Sayıştay tokadı: ‘İhalesiz alım olmaz’ dedi!

Kamu ihalelerini canlı yayınla yapacağı vaadiyle iş başına gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu, halka verdiği tüm sözlerinin aksini yapmaya devam ed..
Ortodoks rahipten Papa’ya büyük şok: Sen bir kafirsin!
Dünya

Ortodoks rahipten Papa’ya büyük şok: Sen bir kafirsin!

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Yunanistan’ın başkenti Atina ziyareti sırasında Ortodoks rahip, “Papa, sen bir kafirsin” diye ba..
Eski AK Parti ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
Gündem

Eski AK Parti ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay