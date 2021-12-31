Mercimek çorbası tarifi, nasıl yapılır?

İşte 2 kişilik mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri…

2 kişilik mercimek çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

1 çay bardağı kırmızı mercimek

Yarım patates

1 havuç

Karabiber, pul biber

1 diş sarımsak

İsteğe göre 1 yemek kaşığı salça

Tuz

2 kişilik mercimek çorbası tarifi

Mercimek çorbası tarifi için önce havucu ve patatesi soyun. Ardından rendeleyin. Mercimek, soğan, patates, sarımsak ve havucu bir tencereye alın ve havuçlar haşlanana kadar ocakta kaynatın. Kaynayınca tuzunu da ekleyin. Ardından hepsini blenderden geçirin. Tekrar ocağa alın bir taşım daha kaynatın. Bu sırada bir tavaya biraz yağda salça kavurun. Baharatları ekleyin ve kaynayan mercimek çorbasına ilave edin. Son bir kere karıştırın. Şifa dolu mercimek çorbası sofraya servis edilmeye hazır. Afiyet olsun.

Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? Kolay tarif

Soğanı ve patatesi soyup yemeklik doğrayın. Mercimeği bol suda yıkayıp süzün. Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Sağanı ve patatesi ekleyerek kavurun. Mercimeği ve tuzu ekleyerek tekrar kavurun. Pişen çorbayı blenderdan geçirin. Zeytinyağı ve toz biberi bir cezvede kızdırın.

Birçok kişi tarafından sevilen bir yemek olan mercimek köftesini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.Şimdiden afiyet olsun.

Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi tarifi

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça

3 su bardağı su

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak, üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır. Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır. Yarım saat dinlenen mercimeklere, kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde, güzelce yoğurulur. İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek, tekrar yoğrulur. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır Köfte harcı biraz soğuduktan sonra, bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek, marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.