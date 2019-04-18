0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı

Mercedes-Benz’in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Mayıs ayında görevine başlayacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kllenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:05
Mercedes-Benz kemerleri sıkma kararı aldı

Mercedes-Benz’in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Mayıs ayında görevine başlayacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kllenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu.



Mercedes-Benz’in ana şirketi Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche’nin yerine Mayıs ayında görevine başlayacak olan İsveç asıllı Ola Kllenius, görevine tasarruf yapmayla başlayacağını duyurdu. Kllenius, 2021 yılı itibariyle kamyon bölümünde iki milyar olmak üzere toplam 6 milyar Euro tasarruf yapılacağını açıkladı. Kendisinin de uzun bir müddet Daimler Ar-Ge bölüm başkalığı yaptığını belirten Kllenius, araştırma geliştirme bölümündeki yüksek harcamaların kısıtlanacağını söyledi. Kllenius, Daimler’de hissesi bulunan tasarruf sahiplerine geçtiğimiz yıl 6,2 kar payı dağıtırken bu yıl sonunda ise 4-5 puanlık kar payı dağıtılacağını açıkladı.



Yönetim kurulu Başkanı olacak olan Ola Kllenius ekibi tarafından tasarruf tedbirleri kapsamında hazırlanan raporda, 300 bini aşkın çalışandan 10 bin kişinin işine sor verilmesinin söz konusu olabileceği ifade edildi. Ayrıca Kllenius’in Renault-Nissan ile işbirliğine de son vermek istediği belirtildi.



Daimler AG Almanya’nın en önemli araba sanayisi olarak Mercedes serisini üreten firma olarak tanınır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alzheimer hastası Ali Gölve kayıplara karıştı!
    1. Alzheimer hastası Ali Gölve kayıplara..
    2. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    3. Özel Yetkili Savcı Muller’in, Trump..
    4. Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a tepki
    5. Avrupa borsaları Paskalya tatili..
    6. Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a çok..
    7. Aktemur Ailesi’nin acı günü
    8. Cami inşaatındaki toprak kayması..
    9. Galatasaray’dan Göksel Gümüşdağ’a..
    10. Melih Gökçek'ten Bekir Coşkun'a:..
    11. Kasımpaşa, Bursaspor maçı..
    12. Uluslararası 4. Tai Chi ve Qigong..
    13. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin..
    14. A klasman hakemleri VAR semineri..
    15. "Antarktika dünyanın damacanası"
    16. Beşiktaş'ta yeni hoca belli oldu!
    17. Patlayan şaka oyuncağı 4 çocuğu..
    18. Gümüşhane’de ‘Her organ bağışı yeni..
    19. Peru'da eski Devlet Başkanı Garcia'nın..
    20. Rusya engelleri kaldırdı! Türkiye..
    21. 11. Uluslararası Psikofarmakoloji..
    22. İÇÜ’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam..
    23. Devraldığı borç durumunu gösteren..
    24. Kediye tekme atma davasında karar..
    25. Liseliler fikirlerini yarıştırdı
    26. Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan 2..
    27. Eski Rumen diplomat Nicolae..
    28. Sarız’da trafik kazası: 7 yaralı
    29. Yeni askerlik sistemi son dakika
    30. YSK İstanbul için toplandı! İşte..
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz