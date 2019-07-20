0553 313 94 23

Mercan’dan tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
Mercan’dan tercih yapacak öğrencilere tavsiyeler

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, YKS tercih sürecine ilişkin olarak gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.


Dr. Özcan Mercan, tercihin hayati bir seçim olmadığını belirterek, “Çünkü hayat çoktan seçmeli bir sınav değil. Verdiğimiz kararların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu yıllar sonra değişebiliyor. Bu tercih sizin geleceğinize dair verdiğiniz son karar da değil. İleriki yıllarda daha pek çok tercih yapacaksınız. O tercihler içinde bugün yaptığınız tercihin yeri giderek azalacak. Ayrıca bu karar geri dönülmeyecek bir karar değil. O nedenle benim size bu tercih dönemindeki ilk tavsiyem çok basit. Rahat olun" ifadelerine yer verdi.


Öğrencilerin mutlaka mutlu olacakları mesleği seçmeleri gerektiğini belirten Mercan, hayat boyu başarının ancak bu şekilde sağlanacağını söyledi. Bu yıl YKS sonuçların ve puanların yüksek, sıralamaların ise düşük çıktığını belirten Dr. Özcan Mercan, öğrencilerin geçen yıla göre sayısalda 30 bin, eşit ağırlıkta 35-36 bin, sözelde ise 41-42 bin civarı daha kötü sıralama elde ettiğini söyledi. Bu durumun sınavın kolay olmasından kaynaklandığını ifade eden Mercan, adayların puanı değil sıralamayı dikkate alarak tercih yapmaları gerektiği konusunda uyardı. Tercih döneminde adayların en çok kafasını karıştıran konuların başında “Hangi kritere göre tercih yapılmalı? Şehir mi üniversite mi yoksa bölüm mü?” sorusunun geldiğini belirten Mercan, şunları söyledi:


“Elbette yaşadığın şehirde bir üniversiteyi tercih etmek önemli ama bir üniversitede uluslararası bilimsel çalışmalara imkan sağlayan Erasmus, yandal, çift anadal gibi önemli seçeneklerin bulunması aday için her zaman birer artıdır. Bütün bunlarla beraber asıl önemli olan üniversite bittikten sonraki aşamadır. Bu dönemde öncelikle dikkat edilmesi gereken bölüm olmalıdır. Aday istediği bir bölümü hangi ilde ya da hangi üniversite bitirirse bitirsin pişman olmayacak, mutlu olacaktır. Tabi ki ivmesi yüksek olan meslekler her zaman en çok gelecek vaat edecektir. Örneğin tıp, eczacılık, mimarlık, hukuk ve psikoloji gibi. Burada önemli olan adayın üniversite eğitimini başarıyla tamamlamasının yanı sıra kendini mesleğinin gerektirdiği alanlarda donatmasıdır. Böylece seçtiği meslek kendisine gelecek vaat edecektir.”


Adayın öncelikli olarak seçeceği meslek konusunda net karar vermesi gerektiğini belirten Mercan, bunun için de araştırma yapması gerektiğine dikkat çekerek açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Aday bu aşamaya kadar gelip halen karar veremediyse bir an önce netleştirmelidir yoksa kariyer aşamasını sağlıklı bir şekilde tamamlayamaz. Meslek seçiminin elbette adayın kişiliğine, yapısına yüzde yüz uygun olması söz konusu değildir ama en az yüzde 51 uygun olması gerekir. Eğer aday tercih edeceği mesleği kafasında netleştirmişse, bu alanla ilgili gerekli araştırmalarını yapmalı, bu alanda çalışan kişilerle görüşüp mesleğin olumlu ve olumsuz yönlerini öğrenmelidir. Seçeceği meslek global olarak hangi aşamalarda bunu da araştırıp değerlendirme yapmalıdır diyen Mercan tercih danışmanlığı almak isteyen öğrenci ve velilerin 23-29 temmuz tarihlerinde Mercan Eğitim Kampüsüne gelerek kariyer danışmanlığı hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecektir”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkesir polisi 147 kilo tütün ve çok sayıda makoron yakaladı
    1. Balıkesir polisi 147 kilo tütün ve çok..
    2. Kağıtsporlu Samet’ten bir başarı daha
    3. Pakistan'da uçak pistten çıktı
    4. Kartal’da motosikletin otomobile hızla..
    5. Diyarbakır’da evde alkol alıp sızan..
    6. Ortaokul öğrencilerinden şehitlik..
    7. İngiltere'den petrol tankerini..
    8. Rus Donanması’na ait gemi..
    9. PKK ve MLKP'nin terör iş birliği..
    10. Barış Harekatı'nın 45. yılındabatık..
    11. Vedat Okyar kabri başında anıldı
    12. Buharlaştırılmış süt nedir?
    13. Beşiktaş salonda çalıştı
    14. 17 yaşındaki genç kız sevenlerini yasa..
    15. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"..
    16. Fındık mantarı tezgahlarda
    17. Rektör Kızılay, Kızılay’a kurban..
    18. Söğüt-Eskişehir ve Söğüt-Bilecik yolu..
    19. Çankaya belediyesi öğrencilerin yanında
    20. PKK ve MLKP teror orgutlerinin..
    21. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    22. Diyarbekirspor’da transfer görüşmeleri..
    23. Yakup’a 3 gün sonra kavuştu,..
    24. Yorgun görünen gözlere dikkat
    25. Gözaltına alınan FETÖ'cülere ceza yağdı!
    26. Diyarbakırspor genç yetenekler arıyor
    27. Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi..
    28. Toç Bir-Sen’den tarım sektörüne katkı..
    29. Vücuttaki çatlaklar tarihe karışıyor
    30. Lütfen kulak verin
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'