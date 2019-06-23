0553 313 94 23

Mercan’dan öğrencilere ve velilere tavsiye

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

23 Haziran 2019 Pazar 12:56
Mercan’dan öğrencilere ve velilere tavsiye

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, uzun ve yorucu bir okul dönemini bitirerek sınavlar, ödevler gibi stresleri geride bırakan çocuklara ve ailelere tavsiyelerde bulundu.


Mercan, karne değerlendirmesi yapan velileri uyararak, “2018-2019 eğitim öğretim yılı başarı ile tamamlandı. Amacımız öğrencilerimizin 21.yüzyıla yakışır çağdaş bir eğitim alması ve öğretim döneminde edindiği bilgileri tatillerde de pekiştirerekiyi bir üniversitenin, kaliteli bir geleceğin kapılarını açması. Karne, çocuğumuzun akademik başarısının ve davranışlarının değerlendirildiği bir belgedir. Akademik başarı kısmı oldukça kapsamlı bir değerlendirmeyi içerir. Bu değerlendirme yapılırken öğrencinin dönem boyu derse katılımı, aldığı görev ve sorumlulukları ne derece yerine getirdiği, müfredat konularının anlaşılma düzeyi, değerlendirme çalışmalarında göstermiş olduğu başarılar göz önünde bulundurulur. Davranışlar kısmında ise öğrencibütün davranışları ile değerlendirilir. Karne notlarını sadece müfredata hakimiyet başarısı olarak düşünmeyiniz. Onları notlarıyla yargılamayınız. Karneyi bir övünç veya utanç kaynağı olarak algılamayınız. Karne çocuğun gelişimini takip etmek ve hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu anlamak için bir araç olarak görülmelidir.Ebeveynlere, karne değerlendirmesi yaparken çocuğa karşı yargılayıcı tavırlardan kaçınmaları, yıkıcı değil yapıcı değerlendirme yapmaları, eleştirmemeleri, onlara destek ve güven vermeleri, her çocuğun benzersiz ve tek olduğunu unutmamalarıve yaşıtlarıyla kıyaslamamaları tavsiyelerindebulundu. Ailelerin çocuktan beklediği yüksek başarı ve onlara ‘tembel’, ‘sorumsuz’ gibi olumsuz sıfatlar yakıştırması, çocuktaöz güven eksikliği oluşturacak ve strese yol açacaktır. Çocuğa ödül verme ve övgüde bulunmada abartıdan kaçınarak, bütün sene boyunca göstermiş olduğu başarı ve emekten dolayı teşekkür edilmeli ve verilen ödüller çocuğun yaşına uygun olmalıdır. Tatil döneminde çocukların verimli vakit geçirmesi de eğitim hayatı için önemlidir” ifadelerini kullandı.


Tatilin öncelikle çocukla birlikte ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planlanması gerektiğini ifade eden Mercan, bu süre ne kadar verimli ve yeterince dinlenerek geçirilirse gelecek döneme o kadar hazır ve dinamik başlangıç yapılabileceğini hatırlattı.


Mercan, sanalortamdan uzak olacak şekilde kültür, sanat ve doğa etkinliklerine yönlendirmenin çocuğa fiziksel ve psikolojik açıdan rahatlama sağlayacağını kaydetti. Yaz aylarının çocukların doğayı tanıyıp öğrenmeleri için de bir fırsat olduğunu söyleyen Mercan, kapalı alanda yapılan aktiviteler yerine dışarıda yaşıtlarıylavakit geçirip oynayacağı veya ebeveynleri ile yaptığı etkinliklerin çocuğun problem çözme becerisini ve sosyal ilişkilerini geliştireceğinin altını çizdi. Mercan, çocuğun fiziksel faaliyet ihtiyacını gidermek, rekabet, zafer ve yenilgi olgularıyla başa çıkmayı öğrenmesini sağlamak amacıyla ilgilendiği bireysel sporlara ya da takım sporlarına yönlendirmekte fayda olduğunu söyledi. Çocuklar için tatil döneminde dinlendirici faaliyetler arasında okuma saatinin de olmasının önemine değinen Mercan, “Tatil döneminde kitap okumak, boş zaman aktivitesi ya da ders değildir. Kitap okumak bir alışkanlıktır ve bu alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız, onunla birlikte kitap okuyacağınız bir okuma zamanı düzenlemelisiniz. Kitap okuyan insanokuduğunu daha kolay anlar, analiz yapma becerisi geliştirir, veriler arası bağlantıları daha kolay kurar, kendini daha rahat ifade eder ve kelime dağarcığı gelişir. Mümkünse birlikte kitapçıya gidilip, ilgisini çeken kitabı seçmesi için çocuk teşvik edilmeli ve tatil boyunca birlikte okuma saati oluşturularak özendirilmelidir. Kendi tercih ettiği ve zevk alacağı türde kitap okumak çocuk için hem faydalı hem de dinlendirici olacak, ilgi alanlarını ve genel kültürünü geliştirebilecektir” şeklinde konuştu.


Dr. Özcan Mercan sözlerini tatil dönemi ile ilgili önerilerde bulunarak, "Aileler, çocuğun okulda öğrendiklerini unutmaması ve yeni dönemde derslere uyumda zorlanmaması için öğretim dönemi içinde edindiği bilgilerin tekrarını bir programla, birlikte planlayarak, günlük çalışmalarla yapması için yol gösterici olmalıdır. Ebeveynler, dinlendirici ve eğlenceli bir tatilin bütün öğrencilerin hakkı olduğunu unutmamalıdır. İyi değerlendirilmiş bir tatil ve iyi dinlenmiş bir çocuk demek, yeni eğitim ve öğretim yılına çok daha hazır bir çocuk demektir. İyi tatiller dileğiyle” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:56
  1. kitap
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik festivalinde taciz iddiasına gözaltı
    1. Gençlik festivalinde taciz iddiasına..
    2. 19 yaşındaki gençten 2 gündür haber..
    3. (ÖZEL) 96 yaşındaki emekli albay,..
    4. Fener Rum Patriği Bartholomeos..
    5. Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy..
    6. Adıyaman’da korkutan yangın
    7. Rusya’da sac levhayla birlikte zemine..
    8. 17 gün önce kazada yaralandı, yaşam..
    9. Polis memuru tedavi gördüğü hastanede..
    10. Bakan Pekcan: Bundan sonra 4 yıl..
    11. Ordu’da afete maruz bölgedeki 69 hane..
    12. Kendisine para vermeyen annesini..
    13. Bab'da araca yerleştirilen bomba..
    14. Park halindeki otomobil alev aldı
    15. Eyüpsultan 23 Haziran sandık sonuçları..
    16. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve..
    17. Eski kilimlerden “halı saha”larını..
    18. AK Parti ve CHP,bazı zarflara yanlış..
    19. AK Parti ve CHP'den YSK'ya ortak..
    20. Otomobil motosiklete arkadan çarpı: 2..
    21. Türk mobilya sektörü Afrikalıların ev..
    22. Emanetin sahibi
    23. Oyunu kullanan Sağlık Bakanından..
    24. Vali Yerlikaya oyunu kullandı,..
    25. "15 dünya rekoruna tanık olduk"
    26. Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
    27. Sabancı ailesi oyunu kullandı
    28. Yusufeliler Orhaneli’nde buluştu
    29. “İsrail Devleti için”
    30. BM’nin raporunda çarpıcı detay!..
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?