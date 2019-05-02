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Mercan Kolejinde gençler ‘dünya vatandaşı’ bilinciyle yetişiyor

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:08
Mercan Kolejinde gençler ‘dünya vatandaşı’ bilinciyle yetişiyor

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, son yıllarda ortaya çıkan dünya vatandaşlığı kavramı hakkında bilgiler verdi. Mercan, “Kolej olarak her alanda dünya vatandaşı gençler yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdendir” dedi.


“Dünya Vatandaşı olmak, kendi kültürünü kaybetmeden evrensel değerlere sahip özünde küresel bir bakışa sahip farklı kültür ve düşünce biçimleriyle uyumlu, esneklik ve adaptasyon becerisine sahip birey olarak yetişmek demektir” diyen Mercan, “Dünya Vatandaşı olmanın yolu, tek başına dil bilmekten geçmiyor. Daha kapsayıcı bir kavram olarak, dünyanın her yerinde geçerli akademik ve sosyal açıdan donanımlı bireyler olarak yetişmeyi zorunlu kılıyor. 21. Yüzyılın rekabetçi ortamında Dünya Vatandaşı olmanın yolu, uluslararası standartlarda bir akademik eğitim ve evrensel değerleri kucaklayan yaşam becerileri kazanmaktan geçiyor. Bunun için en kıymetli ve önemli süreç ise bireyin eğitim hayatı” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerin bu konuda bilgilenmesi için eğitim kurumlarına önemli görevler düştüğünü ifade eden Mercan,“Teknoloji gelişirken, yeni nesil öğrenme biçimleri ve eğitim modelleri de buna bağlı olarak hızla değişiyor. Öğrenciler artık yalnızca geleneksel yöntemlerle öğrenmiyor. Bilginin sınırlarını hayalleriyle zorlayarak, özgür düşünen, sorgulayan, tasarlayıp üreten bireyler olarak değişimin öncülüğünü de yapıyor. Onlar Dünya Vatandaşı olarak yetişirken, eğitim kurumlarına da çok önemli görevler düşüyor. Bu değişimi doğru yönetme becerisine sahip olan eğitim kurumları, çocukları iyi birer Dünya Vatandaşı olarak yetiştirme konusunda daima bir adım öndeler. Bir Dünya Vatandaşı olarak öğrencilerini sosyal sorumluluk duygusu yüksek, özgüven sahibi, donanımlı ve dünya vatandaşı insanlar yetiştirmeyi hedefleyen eğitim kurumlarının, dünyanın saygın kurumları ile işbirliği içerisinde olması ve özel akademik programlara eğitim müfredatında mutlaka yer vermesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Mercan Koleji olarak Öğrencilerimizin dil eğitiminin yanı sıra yaşam becerileri ile donanmasına olanak sağlayan teknoloji ve yaşam merkezimizde çok yönlü bir öğrenme ortamı sunarak, bilimden sanata, spordan drama ya, dijital teknolojiden iletişime, müzikten dansa her alanda dünya vatandaşı gençler yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Dünya çapında birçok akademik kurum ve işveren tarafından kabul gören uluslararası geçerlilikte zengin programlara müfredatında yer veren Mercan Koleji’nde, İngilizce dil eğitiminde Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim programı uygulanmakta olup ayrıca Mercan Koleji ve İse World işbirliğiyle Kanada, ABD, İngiltere Eğitim Bakanlıklarıyla Öğrenci Değişim Programı uygulanmaktadır. Mercan Koleji anaokulundan itibaren öğrencilerinin geleceklerini milli şuuru yüksek bir dünya vatandaşı olarak şekillendirmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:08
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