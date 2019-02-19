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Mercan Kolejinde çift dilli eğitim

Mercan Koleji, okul öncesi öğrencilerindenitibaren çift dilli eğitim sisteminiuygulamaya koydu.

19 Şubat 2019 Salı 17:58
Mercan Kolejinde çift dilli eğitim

Mercan Koleji, okul öncesi öğrencilerindenitibaren çift dilli eğitim sisteminiuygulamaya koydu. Öğrenciler dünya vatandaşlığı müfredatıyla interaktif öğrenme ortamlarında yaşayarak, İngilizce dil becerilerini geliştiriyor.


Çocuklariçin yabancı bir dili öğrenmenin en etkili yolunun küçük yaşlardan itibaren dili, günlük rutinlerinde deneyimlemek olduğunu düşünen Mercan Koleji ve kolejlerindeİngilizce öğretiminde çift dilli eğitim yöntemi “Bilingual Eğitim Sistemi”niuyguluyor. Konu ile ilgili Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan,“Bu sistemöğrencilerin küçük yaşta doğru aksanı kolaylıkla kazanabilmeleri, farklı dillere ve kültürlere karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini hedefleyerek problem çözme ve güçlüklerle baş etmeye yönelik daha etkin beceriler edinimlerini sağlamak için uygulanmaktadır. Bilingual Eğitim Sistemi’ninçocuğun hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemli katkıları bulunmaktadır.0-6 yaş arasında, çocukların beyninde pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli çocuklarda çok daha gelişmiş nöron bağlantılarının oluştuğu görülmüştür. Bu da bilişsel gelişimlerinin daha ileri düzeyde olduğunu gösterir. Bu nedenle kolejimizde Bilingual Eğitim Sistemi’ne 2 yaşındaki öğrencilerimizden itibaren başladık.Öğrenciler kavramları hem ana dillerinde hem de İngilizce olarak irdelemekte, böylelikle de öğrenme sürecinin içeriğini bütünsel olarak algılamakta ve bu içeriğe farklı açılardan bakabilmektedirler. İşlenen derslerde İngilizce ve Türkçeyoğun olarak eş zamanlı yürütülerek, ikinci bir yabancı dile de aşinalık kazanıyorlar. Amacımız ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Bu doğrultuda geleceğin liderlerini, en gelişmiş eğitim sistemleri ile kolejimizde buluşturuyoruz”diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:58
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