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Mercan Kolejinde 18 Mart etkinliği

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 13:06
Mercan Kolejinde 18 Mart etkinliği

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı nedeniyle Mercan Koleji, Özay Mercan Konferans Salonu‘nda anma programı gerçekleşti. Velilerin de katıldığı programda çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve günün anlamını belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti.


Törende konuşan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, Çanakkale’nin Türk milletinin diriliş destanı olduğunu belirterek, “Çanakkale Savaşı Türk ulusunun düşmana karşı verdiği önemli sınavlardan biridir ve zaferle sonuçlanmıştır. Burada iman, şecaat, kahramanlık ve cesaret, o günkü teknolojiye galip gelmiştir. Türk milleti tarihi boyunca şehitlerine, gazilerine ve onların ailelerine ayrı bir değer vermiş ve onlara sahip çıkmayı en önemli sorumluluk bilmiştir.O zaferin kahramanlarını bugün hala minnetle anmakta ve kazanımlarıyla övünmekteyiz. Çanakkale Savaşı’nda da büyük rol almış Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için savaşan bütün kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. Bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarak, canlarını feda eden ölümsüz kahramanlarımızın hatıralarını, gururla anılan kahramanlıklarını, bize bırakmış oldukları tüm emanetlerini büyük bir onurla ve gururla sonsuza kadar koruyacağımız ve yaşatacağımıza söz veriyoruz” dedi.


Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı Mercan Çocuk Üniversitesindeki öğrencilerin İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezbere okuması ile dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Çanakkale Destanı’nı anlatan şiirler, dramalar ve Çanakkale Korosunun seslendirdiği şarkılar ile program devam etti. Şiirlerin okunduğu ve piyes gösterisinin sahnelendiği program, Mercan Koleji Anadolu ve Fen Lisesi’ndeki öğrencilerin hazırladığı 18 Mart Çanakkale Destanı oratoryosuyla son buldu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:06
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