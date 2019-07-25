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Meramlı çiftçilere üzüm sıkma makinesi

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında Konya genelindeki çiftçilere verdiği destek çerçevesinde Meramlı çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:56
Meramlı çiftçilere üzüm sıkma makinesi

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında Konya genelindeki çiftçilere verdiği destek çerçevesinde Meramlı çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.


Meram’ın Botsa,Yeşildere, Karadiğin Deresi, Çayırbağı, Karahüyük, Durunday ve Hatunsaray mahallelerine verilen makineler, muhtarlara teslim edildi. Meram Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen teslim töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Hem Konya Büyükşehir Belediyesi hem de Meram Belediyemiz, üzüm üreticilerimize yönelik makine desteğiyle, her zaman çiftçilerimizin yanında olduğunu göstermiştir” dedi.


Büyükşehirlerin İl Özel İdarelerinin kapanmasıyla çiftçi ve tarıma desteği görevini artık Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi tarafından yürütüldüğünü anımsatan Başkan Kavuş, “Bu destekler çerçevesinde bugün Meramlı çiftçilerimize saatte 750 kilogram üzüm işleme kapasitesine sahip bu makineleri veriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz her konuda olduğu gibi ‘Üretmek Sizden Destek Büyükşehir’den sloganıyla tarımda da ilçelerin yanında olmuştur. Verdiği bu önemli destekten dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Uğur İbrahim Altay Beyefendi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Çiftçimiz için verdiğimiz sözler birer birer hayata bulacak”


Meram’ın 69 mahallesinden 25’inin tarımla uğraştığını hatırlatan Başkan Kavuş, “Biz de Meram Belediyesi olarak tarımı desteklemek ve çiftçimizin yanında olmak adına birçok proje üretiyoruz. 20 gün önce deneme üretimine başladığımız ‘Sebze Fidesi Üretim Tesisi’ bunun en güzel örneği oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklediği, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği ile birlikte yürüttüğümüz projede ciddi bir yol aldık, yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte, seçim süresi boyunca onlar için Süt Toplama Merkezinden,organik ürün satışı yapabilecekleri pazar alanına kadar verdiğimiz sözler birer birer hayat bulacak. Mahallelerin ortak bölgelerine yapılacak Süt Toplama Merkezleri önümüzdeki bahar aylarında faaliyetlerine başlayacak. Üçte biri tarımla uğraşan bir ilçe olarak üretimden satışa kadar her kademede çiftçimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 12:56
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