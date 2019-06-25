Meram’da uzak mahallelerde yaşayan kadınlara erken teşhis muayenesi yapılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, “Kanserden korkma, geç kalmaktan kork” ve “Erken teşhis hayat kurtarır” sloganlarıyla yürüttüğü proje kapsamında, uzak mahallelerde yaşayan vatandaşları Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) getirerek muayene ettiriyor.

“Kanserden korkma, geç kalmaktan kork” ve “Erken teşhis hayat kurtarır” sloganlarıyla, Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte önemli sağlık projesine imza atan Meram Belediyesi uzak mahallelerde yaşayanları, erken teşhis ve tedavi imkanından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla KETEM’e getiriyor. Meram bölgesinde ikamet eden 35 yaş üstü bayanlar ve 50 yaş üstü erkeklerin KETEM mekezine getirilerek kanser açısından taramalarının yapılmasının sağlandığı proje kapsamında bugüne kadar 2 bin 433 kişi Meram Belediyesine ait araçlarla kırsal bölgelerden alınarak KETEM’e getirilip muayene ettirildi. Özellikle uzak mahallelerde yaşayan ve imkanları az vatandaşlar, yapılan kanser taramalarının ardından yeniden mahallelerine geri bırakılıyor. Proje kapsamında son olarak Dere, Telafer, Hasanköy, Yaylapınar, Gödene ve Çayırbağı mahallelerinde yaşayan kadınların muayeneleri yapıldı.

Kanser hastalığının günümüzde insanlığın en ciddi ve en büyük problemlerinden biri olduğunu vurgulayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, birçok hastalıkta özellikle de kanserde erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çekti. Bu proje ile Meram’ın uzak mahallelerinde yaşayan vatandaşların kanserin tespiti ve tedavisine başlama imkanına kavuştuğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Yaşanan kanser vakalarıyla ilgili önümüzde duran en büyük problem, insanların teşhis ve tedavi için geç kalıyor olması. Bu geç kalış imkanların kısıtlı olması sebebiyle özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızda çok daha sık yaşanabiliyor. İşte vatandaşın her türlü sorununda onların yanında olan Meram Belediyesi, vatandaşımızın mutluluğunda en öncelikli sırayı alan sağlık konusunda da onların yanında olduğunu göstermek amacıylaböylesi önemli bir projeye imza atıyor. Bireyin sağlığı, mutlu Meram’ın ilk basamağı. Meram’da yaşayan her bir vatandaşımızın bizlere emanet olduğu inancındayız. Bu nedenle bu yöndeki çalışmalarımız hız kesmeden ve artarak devam edecek. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile şifa bekleyen tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.