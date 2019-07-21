Meram’da tapu sevinci

Konya’nın merkez Meram ilçesinde imar düzenlemesi yapılan mahallede hak sahiplerine tapuları dağıtıldı.

Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesinde 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda yapılan düzenlemelerle 660 hak sahibine tapuları teslim edilmeye başlandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş yaptığı açıklamada, en önemli sorunları olan imar ve mülkiyet hakkının çözümüyle birlikte ilçenin hızlı bir gelişme sürecine gireceğini söyledi. Bu çerçevede 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda yapılan düzenlemeler sonunda 783 malik için üretilen 660 tapunun hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını dile getiren Başkan Mustafa Kavuş, “Meram’da yaşanılan birçok sorunun çözümü için öncelikle kronikleşmiş bir hal alan imar ve mülkiyet sorununu tamamen bitirmemiz gerek. Bunun için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın son meyvesini de Bahçeşehir Mahallemizde aldık. Sonuçlanan imar planları gereğince 3194 sayılı İmar Yasasının 18. maddesine istinaden 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda yapılan düzenlemeler sonunda 660 hak sahibine daha tapularının dağıtımına başladık. Yeni tapular vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Düzenlemeler sadece bugüne değil geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt verebilecek şekilde düzenlendi. Bu sebeple tapularını alan vatandaşlarımız artık geleceğe güvenle bakıyorlar” dedi.

Yeni tapularını alan hak sahipleri Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.