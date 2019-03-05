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Meram’da öğrencilere geri dönüşüm anlatıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi (MERKAP) kapsamında lise öğrencilerine ‘Geri Dönüşüm’ semineri gerçekleştirdi.

05 Mart 2019 Salı 11:59
Meram’da öğrencilere geri dönüşüm anlatıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi (MERKAP) kapsamında lise öğrencilerine ‘Geri Dönüşüm’ semineri gerçekleştirdi.


Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün organizesiyle, İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Geri Dönüşüm’ semineri gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Çevre Mühendisliği öğrencileri tarafından verilen eğitime öğrencilerinin yanı sıra, öğretmenler ve okul idarecileri de katıldı.


Doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve atıkların geri dönüşümle ekonomiye yeniden kazandırılması konularında öğrencilerin bilinçlendirilmesinin amaçlandığı seminerde, çevreyi kirletmeden, geri dönüşüm ürünlerini toplamak, ayırmak ve yeniden kullanıma kazandırmanın yolları ve bunun sonucundaki kazanımlar anlatıldı. Doğal kaynakların hızla tükendiği dünyada, var olan kaynakların özenle kullanılmasının yollarının da aktarıldığı seminerde geri dönüşümün gençlerin kendi gelecekleri adına yapacakları en önemli yatırım olduğu hatırlatıldı. Geleceğin çevre mühendisleri, bu seminerde liseli gençlerin geri dönüşüme verecekleri değerle kendi geleceklerini ve gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacaklarını kendilerinin belirleyeceğini hatırlattı.



“‘Yarınlar çöpe gitmesin’ sloganımızın ruhuna en uygun çalışma bu eğitimler”


Dünyada doğal kaynakların hızla tükendiğini bu nedenle var olan kaynakların çok daha dikkatli kullanılmasının gerekliliğine işaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Atıkların geri dönüştürülmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Atıkların geri kazanımı ile doğal kaynakları korurken ve enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda çevre kirliliğinin de önüne geçilmekte ve bu şekilde gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya sunulmaktadır. İşte bu denli önemli bir konuda gençleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla okullarda ‘Geri Dönüşüm Eğitimleri’ organize ediyoruz. ‘Yarınlar Çöpe Gitmesin’ sloganımızın ruhuna en uygun çalışmada çocuklarımıza verdiğimiz bu eğitim. Eğitimlerde, atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılmasının yolları ve yöntemleri uygulamalarla anlatılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:59
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