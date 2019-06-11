Meram’da hizmette yeni bir dönem başlıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve sorunlara çok daha hızlı çözümler üretebilmek hedefiyle yeni bir döneme hazırlanıyor.

Muhtarlık Ofisini Belediye Hizmet Binasına taşıyarak daha aktif bir hüviyet kazandıran Meram Belediyesi, halkla ilişkiler alanında da çok daha rantabl ve çözüm odaklı ‘Bizim Meram Masası’nı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıyacak olan bu yeniliklerde görev alacak personellere eğitim seminerleri verilmeye başlandı. Tüm birim müdürlüklerinin yanı sıra, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Bizim Meram Masası Birimini kapsayan seminerler Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Sistemi takip edecek personellere eğitimde, gelen taleplerin kayıt altına alınarak müdürlüklerdeki iş ve işlemlerin takibi için kullanılacak yeni program anlatıldı.

“Öncelikli hedefimiz değişim ve dönüşümle hizmette hızlı ve kaliteyi artırmak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik’ sözlerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözünü ve ülkeye adeta çağ atlatan hizmet anlayışını kendilerine rehber edindiklerini belirtti. Bu anlayışın bir tezahürü olarak Meram’da yepyeni bir dönemin startını verdiklerini kaydeden Başkan Kavuş, “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren vatandaşımızı merkeze alan bir anlayışla hareket ettik. Meram ve Meramlının dilek, görüş ve istekleri bizim için herşeyin ötesinde. Meram’ın değişim ve dönüşümüne kendi içimizden başladık. Muhtarlık Müdürlüğümüzü Hizmet Binamıza taşıyarak muhtarlarımızın işlerini çok daha hızlı çözebilmelerine katkı sunuyoruz. Mahallelerimizin sıkıntıları artık çok daha hızlı çözüm buluyor. Muhtarlarımız, mahallelerinin sorunlarını tek elden ivedilikle çözebiliyor. Sistem her geçen gün daha verimli bir hale gelecek ve sahadaki yansımalarının tüm Meram’ı daha mutlu ettiğini hep birlikte göreceğiz” dedi.

“Meram için gereken değişim ve dönüşüme kendimizden başladık”

Halkla ilişkiler hizmetlerinin de yakında faaliyete geçecek olan ‘Bizim Meram Masası’yla yepyeni bir çehre kazanacağını belirten Başkan Kavuş, “Bu yeni düzenleme ve organizasyon ile vatandaşlarımızın da çözülmemiş, yanıtını bulamamış, ötelenmiş tek bir sorunu kalmayacak. Her iki birimimiz de çözüm odaklı yepyeni bir anlayış ve teknikle Meram’a ve Meramlıya hizmet edecekler. Daha etkin bir Özel Kalem Müdürlüğü ile de başkan ve halk arasındaki setler, mesafeler kalkıyor ve şehri 350 bin Meramlı ile birlikte yönetiyoruz. ‘Gönül Belediyeciliğinin’ ilk şartı vatandaşa dokunabilmek, biz de bunun gayreti içindeyiz. Seçimden önce, ‘Tabandan tavana liyakat ve hizmet esaslı bir değişimle geleceğiz’ dedik, şimdi bu sözümüzü bir bir yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Şunun farkındayız ki; Meram bizden daha çok çalışmamızı, daha çok üretmemizi bekliyor. Bizim de bu beklentiyi en üst seviyede karşılayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.