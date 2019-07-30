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Meram’da gürültü kirliliğine geçit yok

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçe genelinde huzur ve sükunu sağlamak, gürültü kirliliğine fırsat vermemek adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:19
Meram’da gürültü kirliliğine geçit yok

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçe genelinde huzur ve sükunu sağlamak, gürültü kirliliğine fırsat vermemek adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri gürültü kirliliğinin önüne geçmek, Meram’da huzur ve sükunun sağlanması adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede müdürlüğe bağlı teknik ekiplerce ilçe genelinde faaliyet gösteren endüstri tesislerine, iş yeri ve şantiye faaliyetlerine, eğlence merkezleri ve düğün salonlarına yönelik kontrol ve denetimler gerçekleştiriliyor. İncelemelerde, gürültü şiddetinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatlarında yer alan ölçülerde olup olmadığı hassas cihazlarla yerinde tespit ediliyor. Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gürültü ölçümleri sayesinde Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelikte yer alan standartları aşan işletmelere karşı gerekli tedbirleri alınıp gürültü şiddetlerinin istenilen seviyede olması sağlanıyor. İstenilen seviyeyi yakalamak adına çalışma gerçekleştirilmeyen, gürültü kirliliği noktasında önlem almayan ve kirliliğin devam ettiği noktalara ise yine ekipler tarafından idari para cezaları kesiliyor.


Bu noktada son olarak gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, Meram bölgesinde bulunan bir eğlence merkezi, bir kafe ve bir düğün salonunda denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde kafe ve düğün salonunun olması gereken seviyenin altında gürültüye neden olduğu ancak eğlence merkezinin gürültü kirliliğine neden olduğu ortaya çıktı. Mevzuata aykırı seviyede gürültü tespit edilen eğlence merkezine cezai işlem yapılması için tutanak tutularak ilgili ekip tarafından rapor hazırlandı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:19
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