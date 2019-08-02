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Meram’da engellilerin akülü araç sevinci

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Hollanda Konya Kültür Dayanışma Vakfı’nın hayırseverlerin de desteğiyle aldığı 160 akülü araç ve 10 tekerlekli sandalye törenle dağıtıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:22
Meram’da engellilerin akülü araç sevinci

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Hollanda Konya Kültür Dayanışma Vakfı’nın hayırseverlerin de desteğiyle aldığı 160 akülü araç ve 10 tekerlekli sandalye törenle dağıtıldı.


‘Hayatı paylaşmak için engel tanımıyoruz’ sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında akülü araç ve tekerlekli sandalyelerin dağıtım töreni Meram Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi.


Törende konuşan Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı, derneklerinin kurulduğu günden bu yana engellileri topluma kazandırmak adına mücadele verdiğini söyleyerek, Meram Belediyesine örnek çalışması için teşekkür etti.


Konuşmasına, engellilerin lisan-ı halleriyle tüm insanlığa çok şey anlattığını söyleyerek başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, en büyük engelin bedende değil sevgisizlik ve ilgisizlik yüzünden kalplerde yaşandığına dikkat çekti.


Engelli olmanın bir engel değil aşılması gereken bir düşünce olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Bizler sadece sabrı ve azmi değil, diğer pek çok şeyi de sizlerden öğrendik. Görmek ne demek âmâdan, duymak ne demek duyma engelliden, yürümek ne demek sizlerden öğrendik. Asıl engelin cehalet olduğunu bize yine sizler öğrettiniz. Engelli olmanın hayatı yaşayama engel olmadığını tüm insanlığa gösterdiniz.Sizler, azıcık bir ilgi ve saygıyla imkansız denilen şeyleri başardınız. Bizim omuzlarımızda da sizlerin yolunuzu açmak ve geleceğe umutla bakmanızın sorumluluğu var” dedi.



“Engelli dostu bir şehir inşa etme hedefindeyiz”


Meram Belediye Başkanı Kavuş, engelli dostu şehirler inşa etmek hedefiyle yola çıktıklarını ifade etti. Başkan Kavuş sözlerine şöyle devam etti; “2002’den bu yana engelli vatandaşların önündeki bu yapısal engelleri kaldırmanın gayreti içinde olduk. Bu alanda çok önemli mesafeler de katedildi. Ancak geldiğimiz bu noktayı yeterli görmedik, sizler için hep daha iyisini istedik. Bu düşünce ile engelli dostu şehirler inşa etmek hedefiyle bu yola çıktık. Bu yolda, şehri ve hayatı engelli vatandaşlarımız için daha kapsayıcı ve daha kucaklayıcı bir hale getirmek için gayret içinde olacağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu tören bu gayretin bir tezahürü.”


AK Parti Engelliler Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ile Konya Milletvekili Ahmer Sorgun’un konuşmalarının ardından projeye katkı sunanlara plaketleri ve çeşitli hediyeler verildi.


Tören engelli araçlarının verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:22
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