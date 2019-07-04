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Meram’da bir haftada 4 bin 200 konutta “Geri Dönüşüm Eğitimi” verildi

Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği “Geri Dönüşüm Eğitim ve Bilgilendirme” faaliyetlerinde, son bir hafta içinde Gödene ve Dedekorkut Mahallelerinde 4 bin 200 konuta ulaşarak, “Geri Dönüşümün” ekonomiye katkısı ve vatandaşın bu konuda neler yapabileceği konusunda bilgi verdi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:35
Meram’da bir haftada 4 bin 200 konutta “Geri Dönüşüm Eğitimi” verildi

Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği “Geri Dönüşüm Eğitim ve Bilgilendirme” faaliyetlerinde, son bir hafta içinde Gödene ve Dedekorkut Mahallelerinde 4 bin 200 konuta ulaşarak, “Geri Dönüşümün” ekonomiye katkısı ve vatandaşın bu konuda neler yapabileceği konusunda bilgi verdi.


Geri dönüşüm çalışmalarını ekonominin en önemli faaliyetlerinden biri olarak gören Meram Belediyesi bu noktadaki eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede son bir hafta içinde Gödene ve Dedekorkut Mahallelerinde bulunan 4 bin 200 konuta “Geri Dönüşüm Eğitimi” verildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencileri ile birlikte konu ile ilgili broşür ve geri dönüşüm poşetleri dağıtan Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu faaliyeti ile vatandaşlardan tam not aldı.Kağıt, cam, plastik ve metal gibi ambalaj atıklarının kaynağında toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması için ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmaları ve buna bağlı olarak eğitimlerini yaygınlaştıran Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, doğal kaynaklar hızla tükenirken var olan kaynakların daha dikkatli kullanılmasının bir zorunluluk haline geldiği hatırlatıldı.


Atıkların geri dönüşümünün, ekonomik ve çevre kirliliği açısından büyük önem taşıdığının altının çizildiği açıklamada, “Geri dönüşebilir atıkların geri kazanımı ile doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu sağlanmakla beraber çevrenin de daha çok kirlenmesi önlenmektedir. Atık malzemelerin tekrardan hammadde olarak kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle belediye olarak atıkların geri dönüştürülmesi adına geniş çaplı bir çalışma yürütülürken vatandaşlarımızın bu noktada dikkatlerini çekebilmek ve bilinçlendirebilmek amacıyla eğitimleri de kesintisiz sürdürüyoruz. Okullarda çocuklarımıza verilen eğitimlerin yaz tatilinin girmesiyle birlikte kesintiye uğramasının ardından yönümüzü konutlara çevirdik. Bu amaçla sadece son bir hafta içinde Gödene ve Dedekorkut Mahallelerimizde 4 bin 200 konuta ulaşılmış ve vatandaşlarımıza geri dönüşümün ekonomiye katkıları ve bu katkıyı nasıl sağlayacakları detaylarıyla anlatılmıştır. Vatandaşlarımızdan büyük beğeni toplayan bu çalışmamız ara vermeden devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:35
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