Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan kimdir? Kaymakam Ali Murat Kayhan nereli?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan’ı Suriyeliler üzerinden tehdit etti. Irkçı söylemleriyle gündeme gelmeyen çalışan Ümit Özdağ, "Suriyelilere İslami değerler ile sahip çıkmaktan bahsetmiş" dediği Kayhan'ı şu sözlerle tehdit etti: "Meram Kaymakamı seni not ettik. Türk devletine yakışmıyorsun."

Ali Murat Kayhan kimdir?

Erzurum'da doğdu ve ilk-orta öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.1992 yılında Zonguldak Vilayetinde Kaymakamlık stajına başladı. Safranbolu İlçesinde Kaymakam Refikliği görevini tamamladıktan sonra Abana, Dikmen, Sarıveliler Kaymakam Vekillikleri Derebucak, Diyadin, Yüksekova, Havran ve Maçka Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Yüksekova Kaymakamlığı görevi sırasında Türk İdareciler Derneği 2003 yılı "Vali Hüseyin ÖĞÜTÇEN Hizmet Ödülü”nü alarak yılın idarecisi seçildi.

2010 yılında Nevşehir İli Vali Yardımcılığı, 2013 yılında Sarıçam Kaymakamlığı, 2020 yılında Dörtyol Kaymakamlığı görevine atandı.

Kaymakam Ali Murat Kayhan 10 Ocak 2018 tarihinde İdareciler Günü münasebetiyle düzenlenen ödül töreninde "Vali Celalettin TÜFEKÇİ Meslek Ödülü"ne layık görülerek 2. kez "Yılın Kaymakamı" seçildi.

2016 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

2019 yılında İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Projem Türkiye yarışmasında gerçekleştirilen başarılı projelerle dereceye girerek Projem Türkiye Ödülü almıştır

Kaymakam Ali Murat Kayhan görev yapmış olduğu ilçedeki kamu hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik kalkınması ve gelişmesinin sağlanmasında gösterilen üstün gayret ve çabalardan dolayı çeşitli taltif ve ödüller almıştır.

2021 yılı Ağustos Kararnamesi ile Meram Kaymakamlığına atanan Kaymakam Ali Murat Kayhan, Almanca ve İngilizce bilmekte olup, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.