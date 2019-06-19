Meram Çevre Müdürlüğü ekiplerinden örnek davranış

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi su ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu.

Beslenme odaklarına yılın 2018 yılı içinde yaklaşık 100 ton mama bırakan Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, haftanın üç günü periyodik besleme yaparak sıcak yaz günlerinde de hayvanları yalnız bırakmıyor. Öte yandan çöplerin etrafına bırakılan yiyecekleri aç hayvanlara ulaştıran Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de takdir topluyor.

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği yürütülen çalışmalarda hayvanların aç kalmaması için her yıl yaklaşık 10 ton kedi maması, 60 ton ise köpek maması dağıtımının yapıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “Meram ilçemiz sınırları içinde çeşitli bölgelerde köpekler için bulunan 20 adet beslenme odağına, kediler için yapılan 24 adet beslenme odağı ve 5 parkımızdaki kedi evlerine mama bırakılmaktadır. Beslenme odaklarına sürekli yem ve su bırakılarak hayvanların beslenmesine yardımcı olunmaktadır. Bu çalışmanın yanında hayvanların yoğun olduğu bölgelere de ayrıca yem bırakılmaktadır. 2018 yılı içinde köpekler için yaklaşık 100 ton, 2019 yılının ilk 5 ayı için ise 25 ton yem dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içinde kediler için ise yaklaşık 8 ton, 2019 yılının ilk 5 ayı içinde de 3 ton kedi maması bu bölgelere bırakılmıştır. Sahipsiz köpeklerle ilgili rehabilitasyon çalışmalarımız ise aralıksız sürdürülmektedir. Bu kapsamda, sahipsiz köpekler bulunduğu yerden alınarak barınağa teslim edilmekte, tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerinin ardından alındığı ortama bırakılmaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında, vatandaşlardan evlerinin önüne ya da uygun yerlere sokak hayvanları ve kuşlar için yiyecek bırakılarak hayvanların beslenmesine yardımcı olmaları istendi. Öte yandan, sahipsiz sokak hayvanlarını sadece bir birimin değil tüm belediyenin sahip çıkmasının gerekliliğine inanan Meram Belediyesinin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri örnek davranışlara imza atıyor. Vatandaşların çöp konteynerlerinin etrafına bıraktığı ekmek ve diğer yiyecekleri sokak hayvanlarına ulaştıran ekipler, son olarak topladıkları ekmekleri, anne sokak köpeği ve ölmek üzere olan yavrularına ulaştırdı.