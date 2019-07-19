Meram Çay Sulama Uygulamasının ikinci etabı başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, düzenli olarak Meram’ın yeşil dokusunu korumak için gerçekleştirdiği Meram Çay Sulama uygulamasının bu yılki ikinci etabını 20 Temmuz Cumartesi günü başlatıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, toplam 26 mahallenin faydalanacağı Meram Çay Sulama uygulamasının ikinci etabını 20 Temmuz Cumartesi günü başlatıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meram’ın yeşil dokusunun sürdürebilirliği için düzenli olarak gerçekleştirilen uygulamayla, “Belli periyotlarla Meram’a 130 bin metre uzunluğunda beton, kapalı ve toprak kanallar vasıtası ile Altınapa Barajı’ndan sulama maksatlı su verilmektedir. Sulama suyu; Dere, Sahibiata, Şehir, Durunday, Lalebahçe, Selver, Küçükçay, Büyükçay, Avgın, Kirazlı ve Çandır, Hocacihan ırmaklarından ulaştırılmaktadır. Aşkan, Ayanbey, Büyükkovanağzı, Çandır, Dere Aşıklar, Dere Camikebir, Durunday, Gülbahçe, Hacı İsa Efendi, Hacı Şaban, Kirazlı, Köyceğiz, Küçükkovanağzı, Kürden, Ladikli, Lalebahçe, Orgeneral Tural, Osmangazi, Selam, Selver, Topraksarnıç, Yaka, Yorgancı, Yunus Emre, Hocacihan Hacılar ve Hocacihan Hanaybaşı olmak üzere toplam 26 mahallemizin faydalanacağı Meram Çay Sulama uygulamasının ikinci sulaması 20 Temmuz Cumartesi günü başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, su tasarrufunun bilincinde olan su abonelerinin sulama için gerekli bahçe düzenlemesini yapmalarının, sulama öncesi ve sulama esnasında bahçelerinde olmalarının, hem su israfını önlemek hem de ürün kalitesi açısından önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca sulama yapmayacak abonelerin sorun yaşamaması için aboneliklerini iptal etmeleri istendi.