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Meram Belediyesinin çocuklar için başlattığı projenin ilk ayağı son buldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, uzak mahallelerde öğrenim gören çocukların, bilime olan meraklarını ve tarih şuurlarını artırmak amacıyla başlattığı projenin ilk ayağı son buldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:16
Meram Belediyesinin çocuklar için başlattığı projenin ilk ayağı son buldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, uzak mahallelerde öğrenim gören çocukların, bilime olan meraklarını ve tarih şuurlarını artırmak amacıyla başlattığı projenin ilk ayağı son buldu.


Meram Belediyesinin, uzak mahallelerde öğrenim gören çocukların da, merkezde yaşayanlarla aynı imkanı yaşamaları ile bilime olan meraklarını ve tarih şuurlarını artırmak amacıyla başlattığı projenin ilk ayağı son buldu. Proje kapsamında Meram’ın merkeze uzak 25 mahallesinde 18’i ilk, 14’üortaöğretim olmak üzere 32 okuldan 3 bin 450öğrenciKonya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkını gezme fırsatı buldu. Öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti.



“İyi yetişmiş donanımlı bir nesil için çalışmalarımız aynı hızda devam edecek”


Çocukların eğitimlerine katkı sunma amacıda taşıyan projede öğrenciler, Meram Belediyesinin araçlarıyla okullarından alındı, uzman rehberler eşliğinde öncelikle Konya Bilim Merkezini gezdi. Öğrenciler daha sonra 80 Binde Devr-i Alem Parkında bulunan kafetaryada yenilen öğle yemeğinin ardından, bu parkı gezme fırsatı buldu. Günün sonunda geziye katılanlar Meram Belediyesine ait araçlarla okullarına bırakıldı. Çocukların özellikle de uzak mahallelerde yaşayan, imkanları kısıtlı çocukların, fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişimine katkıda bulunmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla bu projeye imza attıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, her bakımdan iyi yetişmiş, donanımlı ve geleceğe hazır nesiller için yeni politikalar ve yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etti.



“Çocukların eğitimine, gelişimine ve eğlencelerine katkı sunduk”


Projenin başlangıcında çocuklara kendinin de eşlik ettiğini ve onların mutluluğuna ve umuduna bizzat şahit olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, “Çocuklarımızın eğitimlerinden gelişimlerine, bilinçlenmelerinden eğlencelerine kadar her alanda daha iyi ve daha yaşanabilir bir Meram hedefi için çalışıyoruz. Bu hedefler için klasik belediyecilik hizmetlerimizin yanında birçok alanda birbirinden değerli projeler üretiyoruz. Özellikle imkanları kısıtlı olan uzak mahallelerde öğrenim gören çocuklarımızın eğitimine ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu proje gelecekleri için onlara yeni ufuklar açacaktır. Projemizin temelinde, köklerinden kopmadan bilime ilgi ve merak besleyen bir nesil arzumuz vardı. Ziyaretlere katılan çocukların sevincini, mutluluğunu, artan ilgisini görünce projenin amacına ulaştığını görebiliyoruz. Bu da bizleri hem sevindirdi, hem ümitlendirdi hem de yeni projeler için şevklendirdi. Bu nedenle yeni dönemde onlar için daha birçok projeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:16
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