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Meram Belediyesi personeline yangın eğitimi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi personeline ‘Yangın Eğitimi’ verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:36
Meram Belediyesi personeline yangın eğitimi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi personeline ‘Yangın Eğitimi’ verildi.


Meram Belediyesi personeline ‘Hizmet İçi Eğitim Seminerleri’ kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ‘Yangın Eğitimi’ verildi. Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu, Arif Bilge Tesisleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü olmak üzere üç ayrı bölümde verilen eğitimlerde personele hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Yoğun ilgi gören derslerde yangın tatbikatları da gerçekleştirildi.


Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği biriminden yapılan açıklamada ‘İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’ gereğince bu eğitim programına yer verildiği belirtildi. “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturmasını zorunlu kılar. Yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az bir kez yapılmasının zorunlu kılındığının ifade edildiği açıklamada, personele yangın söndürmede kullanılan yöntemleri kavramalarından yangınların nedenlerini ve etkenlerini kavramalarına, yangınları önleyici tedbirlerden yangın söndürmede kullanılan maddelere kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazlara kadar yangın ve yangın söndürme ile ilgili olarak çok geniş çaplı bilgi aktarıldığı söylendi. Açıklamada ayrıca, eğitimlerde yangın öncesi,yangın anında ve yangın sonrasında alınması gerekli önlemler, yangın nedenleri, yangının etkenleri, yangın söndürme usulleri hakkında bilgiler verildiği kaydedildi.



"Her eğitim programımız Meram’a ve Meramlıya katkı sunmayı amacı taşıyor"


Meram Belediyesinin her çalışmasında farkını ortaya koyduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yangın ve doğal afetler karşısında daha bilinçli bir toplum oluşturmak ve yaşanılacak olası bir sıkıntı karşısında Meram’a ve Meramlıya katkı sunabilmek adına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirtti. Başkan Kavuş, “Sıkça karşılaşılan yangın vakaları karşısında şehrin, vatandaşlarımızın ve personelimizin kendi güvenliğini yüksek düzeyde sağlamak amacıyla biz önlemlerimizi en iyi şekilde almayı arzu ettik. Diğer taraftan bu ve buna benzer eğitimleri, uluslararası standartları yakalamış itfaiye teşkilatımıza bu hususta iyi eğitim almış bilinçli personellerimizle destek verip her açıdan daha yaşanabilir ve daha güvenilir bir Meram için atılmış bir adım olarak kabul ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha güzel ve daha refah bir yaşam sürmesi için belediye olarak çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:36
  1. doğa

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