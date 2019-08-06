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Meram Belediyesi okulların tadilatlarını gerçekleştiriyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, ilçede bulunan okulların yeni eğitim öğretim yılına girmeleri için başlattığı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

06 Ağustos 2019 Salı 15:52
Meram Belediyesi okulların tadilatlarını gerçekleştiriyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, ilçede bulunan okulların yeni eğitim öğretim yılına girmeleri için başlattığı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


Meram Belediyesi, ilçedeki okulların 2019-2020 eğitim öğretim yılına en güzel şekilde girebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu amaçla okulların iç ve dış onarımlarından çatı tadilatlarına, kapı pencere onarımlarından diğer tüm deformasyonlarına kadar ihtiyacı olan her alanda işlemlerini üstlenen belediye ekipleri son birkaç aylık dönemde onlarca okulun sorunlarına bakıp, ihtiyaçlarını karşıladı. Çalışmalar kapsamında okulların, bina dış cephelerinde oluşmuş olan hasarların giderilerek, onarımları ve dış cephelerin boya işleri gerçekeleştirildi. Bununla birlikte bina içlerinde özellikle sınıflarda oluşmuş olan tüm hasarların bakım ve onarımları, kullanıma uygun olmayan gerek sınıf kapıları gerek lavabolarda ve tuvaletlerde oluşmuş olan deformasyondan kaynaklı yenilemeler, özellikle merkeze uzak mahallelerde bulunan tüm okulların akan çatı, bakım ve onarımları ile çatı yalıtımları, yağmur oluklarının değiştirilmesi işlemleri gerçekleştirildi.



“Yükselen insan niteliğimizle iddiamız da artacaktır”


Çalışmaların 1 milyon lira civarında olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri amacıyla seferber olduklarını kaydetti. Eğitime yapılan yardım ve verilen desteğin karşılığının her alanda alındığını hatırlatan Başkan Kavuş, “İyi şartlarda eğitimle birlikte yükselen insan niteliğimiz sayesinde her alanda iddiamız da artıyor. Büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak bizler hedeflerimize kararlılıkla ilerlemek istiyorsak, bölgemizde hatta dünyada etkin bir güç haline gelmeyi arzuluyorsak eğitim ve öğretimde kalitemizi artırma mecburiyetimiz var. Bu kalitenin artırılması amacıyla son 17 yılda Türkiye artan derslik sayılarından akıllı tahtalara, donatılan laboratuvarlardan modernleşen binalara kadar eğitim öğretim altyapısında önemli bir mesafe kat ettik. Bu amaçla biz de yük alan bir kurum olarak yine elimizi taşın altına koyup, okullarımızın fiziki yapılarını düzelterek eğitime destek olmak amacıyla böyle bir çalışma içerisine girdik. Belediye olarak okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin yanında olmayı görev bildik. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da eğitime ve öğretime verdiğimiz desteğin daha da artan bir oranla devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:52
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