Meram Belediyesi ekipleri, Çomaklar’a anında müdahale etti

Konya’nın Meram İlçe Belediyesi ekipleri, Çomaklar Mahallesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sebebi ile oluşan su taşkınıyla zor durumda kalan ve zarar gören vatandaşların yardımına yetişti.

Meram Belediyesi Ekipleri, Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte Çomaklar Mahallesinde yaşanan yoğun sağanağın ardından meydana gelen su baskını ve sel felaketine anında müdahale etti. Bazı vatandaşların dağlık alanlarda mahsur kaldığı olayda bazı engelli ve hasta vatandaşlar da zor anlar yaşadılar. 100’e yakın hayvanın da telef olduğu sağanak sonrası belediyeye ait kamyon, loder ve kepçelerle vatandaşın yanında yer alan ekipler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile birlikte zor durumda kalan vatandaşların yardımına koştu.Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sel felaketinin hemen ardından ulaşımda bir aksama yaşanmaması için önlem alırlarken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler de maddi hasara neden olan su baskınlarının yaralarını sarmak için seferber oldu.

Çomaklar Mahallesinde yaşayanlara “Geçmiş Olsun” dileklerini ileten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, su baskını ve sel felaketi yaşanır yaşanmaz belediye ekiplerinin vatandaşın yardımına koştuğunu belirterek, “Çomaklar Mahallemizde aniden bastıran sağanak yağmur ardından su baskını ve sel oluşmuştur. Arkadaşlarımız, baskın yaşanır yaşanmaz bir acil müdahale ekibi oluşturarak vatandaşlarımızın yardımına koştular. Çok sayıda araç ve iş makinesi ile bölgede zararın büyümemesi ve hayatın bir an önce normale dönmesini sağlamak için canla başla mücadele ettiler. Sel sularının meydana getirdiği olumsuzluklar ve su baskınlarına karşı ekiplerimiz öncelikle önleyici tedbirler almış, baskının ardından da yaraların sarılması amacıyla çalışmalarını tüm gece ve gün boyunca devam ettirmişlerdir. Belediye, her durumda olduğu gibi bu olayda da vatandaşımızın yanında yer almıştır ve bundan sonra da yanlarında yer almaya devam edecektir. Mahalle sakinlerimiz rahat olsun. Tekrar yaşanmasını arzu etmediğimiz bu doğa olayının sebep olduğu yaraların sarılması için Meram Belediyesi ve devletimizin diğer kurumları ile hemşehrilerimizin yanındayız ve kendilerine her türlü desteği de vereceğiz. Hepimize geçmiş olsun” diye konuştu.