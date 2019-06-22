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Meral Seçer’den genç ressamlara destek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer, yetenekli ressamlara destek oldu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
Meral Seçer’den genç ressamlara destek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer, yetenekli ressamlara destek oldu.


Ünlü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın 105’inci yaş gününde salon girişinde kendi yaptıkları resimlerini görücüye çıkaran genç ressamların sergisini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte gezen Meral Seçer, genç ressamlar atölyesi öğrencilerinden Zeynep Beyazıt’ın yapmış olduğu tabloyu aldı. Sergiden tablo alarak, atölyeye bağış yapan Seçer, genç yeteneklerin her daim yanlarında olacaklarını vurguladı. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu da yetenekli bir gencin tablosunu aldı. Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde açtıkları sergide Meral Seçer ile tanıştıklarını ifade eden Ertuğrul Gazi Ortaokulu Güzel Sanatlar öğretmeni Birol Çoma, Seçer’in kendilerini Kongre ve Sergi Sarayı’nın girişinde tablolarını sergilemek üzeri davet ettiğini belirtti. Çoma, “O sergi sırasında Vahap Bey de protokol olarak tiyatro etkinliğine katılmıştı. Biz içeride fuaye alanında resimlerimizi sergilerken, orada herkes tebrik ediyor, tabloları soruyordu. O arada Meral Hanımmış, ben kendisini tanımıyordum. O da yanımda bekliyormuş. Cep telefonumu almak istedi. Kendisine verdim, teşekkür etti. Ben Meral Seçer dedi, Vahap Bey’in eşi. Ben çok şaşırdım, çok sevindim, çok heyecanlandım” şeklinde konuştu.


Meral Seçer’e teşekkürlerini ileten Çoma, belediyenin sanata verdiği önemi bildiğini ve bundan da büyük onur duyduğunu belirtti. Çoma, "Yani kendisini ben çok seviyorum, kendisine çok teşekkür ediyorum. Zaten belediyenin de bu konudaki, insanların sanatla bir araya gelebilme noktasındaki çabalarını ve algılarını az çok takip ettiğimden ötürü, sağ olsunlar bizlere desteklerini esirgemediler” ifadelerini kullandı.


Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Zeynep Beyazıt da atölyede arta kalan malzemeler ile üretim yaptıklarını ve Meral Seçer’in de kendi çizdiği bir tablosunu alarak, atölyelerine bağışta bulunduğunu belirterek, “Kongre ve Sergi Sarayı’nda Meral Seçer bizle bağlantıda bulundu ve tablomu aldı. O yaptığım resim kendime özgü bir çalışmaydı, çok güzel duygular yaşayarak çizmiştim. Akrilik boyalarla yaptım onu. Yağlı boyamız yoktu, imkanımız yoktu. Biz çocukların elinden tutalım ki, çocuklar geleceğe tutunsun. Hep desteğinizi bekliyoruz”diye konuştu.


Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Şahin Karaduman ise Güzel Sanatlar Lisesi’ne hazırlandığını ifade ederek, “Dün gerçekten çok heyecanlandık. Sergimize Meral Hanım geldiği için ve Muazzez Hanım’ın doğum günü kutlamasına katıldığımız için çok sevindik. Çok güzel bir belgesel izledik, duygusal anlar da yaşadık" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:27
  1. sergi
  2. sanat

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