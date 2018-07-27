Meral Akşener İYİ Parti'deki milliyetçileri tasfiye etmek mi istedi? Akşener Halaçoğlu kavgasının nedeni ne? Son dakika İYİ Parti haberleri

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti kurucuları arasında bulunan MHP Kayseri eski Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti milletvekili listesinde yer almaması üzerine İYİ Parti ile iplerini koparmıştı. Meral Akşener'in İP Genel Başkanlığı'nı bırakmasının arkasında Halaçoğlu'nun olduğu iddia ediliyor. Halaçoğlu 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış, başarılı olduk diyor. Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız. Bu başarı mı?" diyerek Akşener ve yönetimini eleştirmişti.

AKŞENER MHP'Lİ İSİMLERİ TASFİYE Mİ ETMEK İSTEDİ?

Aynen CHP'de olduğu gibi İYİ Parti'de de kazan kaynıyor. Afyonkarahisar çalıştayında kendisine yapılan eleştirileri genel başkanlık koltuğunu bıraktığını söyleyerek rest çeken Meral Akşener, partisini 12 Ağustos'ta kongre götürecek. Meral Akşener, kongrede tekrardan aday olmayacağını iki defa sosyal medya üzerinden açıklasa da İYİ Parti milletvekilleri yaptıkları açıklamada kongrede tek adaylarının Meral Akşener olduğunu dile getirdi. İYİ Parti'deki kavganın asıl nedeninin parti içindeki MHP kökenli isimlerin tasfiyesi edileceği, bunu gören MHP'den ayrılan il ve ilçe teşkilatlarının kazan kaldırdığı yönünde. Eski MHP kökenli isimlerin başında da eski MHP Kayseri Milletvekili olan İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu'nun olduğu iddia edildi.

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan, MHP eski Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu,24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına ateş püskürmüştü. Halaçoğlu Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış, başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız. Bu başarı mı?" diyerek Meral Akşener ve yönetimini topa tutmuştu

YUSUF HALAÇOĞLU KİMDİR?

Yusuf Halaçoğlu, 10 Mayıs 1949 tarihinde Adana’nın Kozan ilçesinde dünyaya geldi.

1967 senesinde liseyi bitiren Yusuf Halaçoğlu 1971 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden Fırka-i İslâhiye ve Kozan isimli lisans tezini hazırlayarak mezun oldu.

1974 senesinde, mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi’nde Yeniçağ Tarihi Kürsüsü asistanı olan Yusuf Halaçoğlu, 1978'de XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Siyaseti adlı doktora tezi ile doktor oldu.

1982’de yardımcı doçentliğe, Nisan 1983’te ise Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi isimli doçentlik tezini hazırlayarak doçentliğe yükseldikten sonra Yusuf Halaçoğlu, 1983-84 öğretim döneminde bir yıl süreyle Elâzığ’da Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde görev yaptı.

Yusuf Halaçoğlu, 1989 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına tayin edildi, 17 Aralık 1990’da ise genel müdür yardımcılığına getirilditen sonra, Osmanlı Arşivi’nin otomasyonunu başlattı. Bu görevinden 2 Mart 1992’de istifa edip Marmara Üniversitesi’ndeki görevine döndü ve 26 Ağustos 1992 tarihinde rektör yardımcısı oldu.

23 Ekim 1992’de rektör vekili ve Kasım 1992’de tekrar rektör yardımcılığında bulundu.

Yusuf Halaçoğlu, 21 Eylül 1993 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi. 23 Temmuz 2008’de, hâlen sürdürdüğü Gazi Üniversitesi’ndeki asli görevine iade edilmek üzere görevden alındı.

Halaçoğlu, 28 Ocak 2011’de Milliyetçi Hareket Partisi’ne katılıp Kayseri’den 1. sıra milletvekili adayı oldu ve 2011 Türkiye genel seçimleri sonrasında milletvekili seçildi.

2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında tekrar Kayseri milletvekili seçildi.

Yusuf Halaçoğlu, 1993-2008 yılları arası Türk Tarih Kurumu başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin XXIV.ve XXV. dönem Kayseri milletvekili ve TBMM MHP Grup Başkanvekili’dir.

MHP'den ayrıldıktan sonra İyi Parti'ye geçen Halaçoğlu, partisinin TBMM Başkan adayı oldu.