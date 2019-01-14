Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davası

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 16 kişinin yargılanmasına başlandı.

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 16 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, Akşener'in avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını alınan sanık Hakan Aslan, olay tarihinde MHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"O dönemde şikayetçi Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sosyal medyaya yansıyan yazışma zinciri söz konusuydu. Tamamen yasal protesto hakkımızı kullanmak amacıyla 16 kişi, yönetim kurulu olarak Akşener'in evinin bulunduğu bölgede toplanma kararı aldık. Gerçi attığı tweette Akşener'in ikamet adresi, Çankaya Ankara olarak görünüyordu. Biz kendisinin orada olduğunu dahi bilmiyorduk. İddianamede belirtildiği gibi evine yaklaşma mesafemiz 5-10 metreden daha uzaktı. Bizi görünce kendisi tahrik edici şekilde sözler ve davranışlarda bulundu. Ayrıca topluluğa doğru tükürdü. Fiziksel şiddet olarak nitelendirilebilecek hiçbir eylemimiz olmadı. Tehdit ve hakaret etme suçu kastıyla hareket etmedik. Yanlış anlaşıldıysak kamuoyundan özür de dileriz. O dönemde Akşener'in liderimize karşı saygısızlık yaptığını düşündük."

Sanık Naim Özcetekin de "Biz sayın Akşener'in orada olmadığını varsayarak gittik. Tweetlerde belirtilen adres Ankara göründüğü için orada olduğunu düşünmedik açıkçası. Kendisini görünce şaşırdık. Protesto hakkımızı, kendimize yakışır şekilde kullandık. Niyetimiz hakaret, tehdit değildi. Orada yaptıklarımız da o kasıtla yapılmadı. Şikayetçi Akşener 'erkekseniz gelin ulan' şeklinde konuşunca, ben üzüldüm. Burada hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. İnsan üzülüyor tabii. Protestomuz 3-4 dakika sürmüştür. Akşener kapıya çıkmasa bir dakika sonra zaten gidecektik." ifadelerini kullandı.

Sanık Engin Akyüz ise "2015 yılında Meral Akşener ile ilgili bir protestoda, kendisine hakaret etmişlerdi. Biz de ona destek olmak için evinin önüne gitmiştik. Orada da Meral Akşener'le birlikte 'Bozkurtlar burada çakallar nerede' diye bağırdık." dedi.

Söz verilen diğer sanıklar da tehdit ve hakaret suçlamalarını reddetti.

Müşteki Akşener'in avukatı Meral Alemdar ise olayda tehdit ve hakaret unsuru bulunduğunu savunarak, "Sanıklar Hakan Aslan ve Naim Özcetekin hakkında yönetici olmaları nedeniyle şikayetimiz devam ediyor ve davaya katılmak istiyoruz. Diğer sanıklarla ilgili bir şikayetimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Akşener'in davaya katılma talebinin kabulüne karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, MHP Üsküdar İlçe Başkanı ve yöneticileri olan şüphelilerin 4 Ekim 2018'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya üzerinden karşılıklı tweet atmaları nedeniyle, Akşener'i protesto amacıyla Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evinin 5-10 metre yakınına gelerek, tehdit ve hakaret içeren sözler söyledikleri savunuluyor.

Şüphelilerin daha sonra kendiliğinden dağılarak olay yerinden ayrıldıkları belirtilen iddianamede, Meral Akşener'in o dönem MHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Hakan Aslan ile eski ilçe sekreteri Naim Özcetekin'den şikayetçi olduğu, diğer sanıklardan şikayetçi olmadığı kaydediliyor.

İddianamede, 16 şüphelinin "birden fazla kişi tarafından birlikte tehdit" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteniyor. Görevden alınan MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan ile eski ilçe sekreteri Naim Özcetekin'in ayrıca "hakaret" suçundan üçer ay on beşer günden ikişer yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



